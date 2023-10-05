Подсудимый поменял позицию

В Приморском крае начались слушания по существу уголовного дела бывшего кандидата на пост главы региона предпринимателя Андрея Ищенко, едва не победившего на выборах в сентябре 2018 года. Подсудимый подтвердил, что не признает вину в махинациях при строительстве жилого дома во Владивостоке. Во время следствия, напомним, он занимал противоположную позицию, но затем изменил ее. Ранее Ищенко уже получил шесть лет колонии общего режима по другому делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ищенко

Фото: страница Андрея Ищенко в соцсети Андрей Ищенко

Фото: страница Андрея Ищенко в соцсети

Как сообщила сегодня, 5 октября, объединенная пресс-служба судебной системы Приморья, накануне в ходе судебного заседания гособвинитель «изложил предъявленное Ищенко обвинение», после чего «подсудимый вину не признал».

Адвокат Ищенко Иван Колобов подтвердил «Ъ», что его подзащитный отказался от признания вины.

«Да, он полностью поменял позицию, сказал, что вину не признает в полном объеме»,— сообщил защитник.

Чем это вызвано, господин Колобов пояснять не стал. Следующее судебное заседание назначено на 25 октября. На этот день запланированы прения сторон.

Напомним, Андрей Ищенко обвиняется по ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан).

По версии следствия, глава ООО «СК СЗ "Аврора-Строй"» заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме по улице Сафонова во Владивостоке. «Однако в соответствии с технической документацией объекта строительства помещения фактически являются нежилыми, для проживания не пригодны и не предназначены. Таким образом, обвиняемый ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки»,— сообщило надзорное ведомство.

Ранее Андрей Ищенко полностью признал вину, и первоначально дело было назначено к слушанию в особом порядке — без исследования доказательств. Однако в конце сентября райсуд удовлетворил ходатайство гособвинителя о рассмотрении материалов второго уголовного дела в отношении Ищенко в общем порядке. В прокуратуре Приморья необходимость рассмотрения дела в общем порядке «Ъ» объяснили «процессуальным нюансом», не вдаваясь в подробности.

В августе Первомайский райсуд по первому уголовному делу признал Ищенко виновным в мошенничестве при строительстве того же жилого дома по улице Сафонова в столице Приморья и нанесении ущерба обманутым дольщикам на сумму свыше 380 млн руб. Предприниматель был приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. руб.

В сентябре 2018 года господин Ищенко, являясь депутатом регионального парламента, баллотировался в губернаторы Приморского края от КПРФ и вышел во второй тур вместе с врио главы региона единороссом Андреем Тарасенко. Коммунист лидировал после обработки 95% бюллетеней, но в последний момент господин Тарасенко вырвался вперед. Депутат заявил о фальсификациях и объявил голодовку, а во Владивостоке прошли акции в его поддержку. В итоге результаты выборов были признаны недействительными из-за нарушений, а президент Владимир Путин назначил на пост врио главы Приморья сахалинского губернатора Олега Кожемяко. Тот затем избрался губернатором региона на повторных выборах.

Алексей Чернышев, Владивосток