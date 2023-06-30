Кандидат в губернаторы и на посадку

Утверждено обвинение по второму уголовному делу бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко, едва не победившего на выборах 2018 года. Ему вменяется в вину нанесение ущерба двум физическим лицам при заключении с ними договоров на участие в долевом строительстве жилого дома во Владивостоке. По первому уголовному делу, которое уже слушается в суде, Андрей Ищенко обвиняется в нанесении ущерба обманутым дольщикам на сумму свыше 380 млн руб. По словам защитника экс-кандидата в губернаторы, Андрей Ищенко изменил свою позицию и теперь признает свою вину, поскольку «устал сидеть в СИЗО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ищенко

Фото: страница Андрея Ищенко в соцсети Андрей Ищенко

Фото: страница Андрея Ищенко в соцсети

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО СК СЗ «Аврора-строй». Он обвиняется по ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий, вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан). Дело направляется в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

В сообщении надзорного ведомства не указано имя фигуранта, но в прокуратуре Приморья «Ъ» подтвердили, что речь идет об Андрее Ищенко.

Согласно информации прокуратуры региона, инкриминируемое деяние произошло в период с февраля по апрель 2019 года. Тогда глава ООО «Строительная компания специализированный застройщик "Аврора-Строй"» заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме №7 по улице Сафонова во Владивостоке.

«Однако в соответствии с технической документацией объекта строительства помещения фактически являются нежилыми, для проживания не пригодны и не предназначены. Таким образом, обвиняемый ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки»,— сообщило надзорное ведомство.

В результате обмана потерпевшие также оказались лишены права на получение мер поддержки в виде софинансирования мероприятий по достройке проблемного объекта долевого строительства, оказываемых властями приобретателям жилых помещений.

Стоит отметить, что ранее по этому эпизоду уголовное дело в отношении Андрея Ищенко было возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб). Эта статья УК предусматривает более жесткое наказание — до пяти лет лишения свободы, в отличие от четырех лет согласно ч. 1 ст. 201.

Смягчение обвинения, возможно, связано с тем, что Андрей Ищенко недавно полностью изменил свою позиции и решил признать вину.

«Ищенко со многими выводами следствия не согласен, но он сказал, что устал сидеть в СИЗО и хочет быстрее оказаться в колонии. Поэтому он признал вину по обоим уголовным делам, а по второму заключил досудебное соглашение о сотрудничестве»,— сообщил «Ъ» защитник обвиняемого Максим Чихунов.

Напомним, Андрей Ищенко находится под стражей с апреля прошлого года.

В Первомайском райсуде Владивостока уже слушается первое уголовное дело Андрея Ищенко. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие считает, что в период с декабря 2016 года по июнь 2021 года обвиняемый заключил с гражданами договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома во Владивостоке по улице Сафонова, 7, но в эксплуатацию объект так и не был введен. Размер причиненного 179 потерпевшим ущерба оценивается более чем в 380 млн руб.

Жилой дом на улице Сафонова, 7 во Владивостоке, который не смогла построить компания экс-кандидата на пост главы Приморского края Андрея Ищенко, достроят за счет регионального бюджета. Как говорится в сообщении пресс-службы правительства региона, ввод дома в эксплуатацию планируется в конце 2023 года. Решение о достройке объекта за счет бюджетных средств правительство края приняло, «чтобы не допустить ухудшения положения дольщиков».

В сентябре 2018 года господин Ищенко, тогда депутат регионального парламента, баллотировался в губернаторы Приморского края от КПРФ и вышел во второй тур вместе с врио главы региона единороссом Андреем Тарасенко. Коммунист лидировал после обработки 95% бюллетеней, но в последний момент господин Тарасенко вырвался вперед.

Депутат заявил о фальсификациях и объявил голодовку, а во Владивостоке прошли акции в его поддержку. В итоге результаты выборов были признаны недействительными из-за нарушений, а президент Владимир Путин назначил на пост врио главы Приморья сахалинского губернатора Олега Кожемяко.

В прошлом году Андрей Ищенко направил военкому Приморья заявление с просьбой мобилизовать его для участия в специальной военной операции, но получил отрицательный ответ.

Алексей Чернышев, Владивосток