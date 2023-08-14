Экс-кандидат в губернаторы Приморья признан мошенником

Первомайский районный суд Владивостока приговорил бывшего кандидата на пост главы Приморского края Андрея Ищенко, едва не победившего на выборах в сентябре 2018 года, к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. Политик, одновременно являвшийся учредителем строительной компании, признан виновным в мошенничестве при строительстве жилого дома в столице Приморья и нанесении ущерба обманутым дольщикам на сумму свыше 380 млн руб. Андрей Ищенко полностью признал вину, поскольку «устал сидеть в СИЗО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Экс-кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

14 августа судья Первомайского райсуда Владивостока Лилия Цыплакова признала главу ООО «СК СЗ "Аврора-Строй"» Ищенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и приговорила к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. Гособвинение запрашивало семь лет колонии общего режима и 500 тыс. руб. штрафа.

Согласно процитированной объединенной пресс-службой судебной системы края выдержке из мотивировочной части приговора, Андрей Ищенко в период с декабря 2016 по июнь 2021 года, «имея в реальности финансовые возможности исполнить перед участниками долевого строительства обязательства по строительству и передаче им в собственность жилых и нежилых помещений» в доме №7 по улице Сафонова во Владивостоке, «путем обмана похитил» выплаченные дольщиками 387 млн 194 тыс. 324 руб., которыми «распорядился в своих личных целях». Всего пострадало 187 дольщиков, уточняет следственное управление СКР по Приморью. В эксплуатацию объект так и не был введен.

Известно, что Андрей Ищенко, который находится под стражей с апреля прошлого года, долгое время отрицал свою вину, но в июне текущего года изменил позицию, признав себя виновным. «Ищенко со многими выводами следствия не согласен, но он сказал, что устал сидеть в СИЗО и хочет быстрее оказаться в колонии»,— объяснял «Ъ» позицию господина Ищенко его защитник Максим Чихунов.

Обвинительный приговор Андрей Ищенко обжаловать не намерен.

«А смысл мне это делать» — так он, по словам господина Чихунова, ответил на соответствующий вопрос адвоката.

«Но в любом случае Ищенко будет продолжать находиться в СИЗО до вступления в силу приговора по второму уголовному делу. По нему он тоже признает свою вину»,— сказал господин Чихунов.

Напомним, Андрей Ищенко обвиняется также по ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан). По версии следствия, глава ООО «СК СЗ "Аврора-Строй"» заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в том же доме по улице Сафонова во Владивостоке.

«Однако в соответствии с технической документацией объекта строительства помещения фактически являются нежилыми, для проживания не пригодны и не предназначены. Таким образом, обвиняемый ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки»,— сообщило надзорное ведомство. Начало рассмотрения второго уголовного дела по существу в Первомайском райсуде Владивостока назначено на 19 сентября.

В сентябре 2018 года господин Ищенко, являясь тогда депутатом регионального парламента, баллотировался в губернаторы Приморского края от КПРФ и вышел во второй тур вместе с врио главы региона, единороссом Андреем Тарасенко. Коммунист лидировал после обработки 95% бюллетеней, но в последний момент господин Тарасенко вырвался вперед. Депутат заявил о фальсификациях и объявил голодовку, а во Владивостоке прошли акции в его поддержку. В итоге результаты выборов были признаны недействительными из-за нарушений, а президент Владимир Путин назначил на пост врио главы Приморья сахалинского губернатора Олега Кожемяко.

Выдвигать Андрея Ищенко на повторные выборы крайком КПРФ отказался из-за «понимания того, что преодолеть муниципальный фильтр невозможно». Самостоятельно собрать нужное число подписей депутат не сумел, и в декабре 2018 года Олег Кожемяко был избран губернатором. А спустя год господина Ищенко исключили из КПРФ за дискредитацию партии: он утверждал, что крайком решил не выдвигать его на повторные выборы «за 30 сребреников».

В конце апреля—начале мая 2021 года Андрей Ищенко разместил в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которую в России признали экстремистской и запретили) серию скандальных публикаций.

В частности, 2 мая 2021 года он заявил, что ему обещали $2 млн за отказ от участия в кампании по выборам главы региона осенью 2018 года.

Предложение якобы поступило от Олега Кожемяко, нынешнего губернатора, а в то время кандидата от власти. Губернатор Кожемяко обвинение господина Ищенко не комментировал. «Комментировать заявление Ищенко по существу невозможно. Это больше похоже на бред человека, чья адекватность вызывает большие сомнения»,— сказал «Ъ» пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик.

В другом своем посте Андрей Ищенко сообщил, что им «получено указание о переговорах с японскими вооруженными силами (американскими) о немедленном возврате на территорию РФ боевой машины Су-25, принадлежащей СССР и угнанной советскими предателями на территорию Японии в 1987 году». В действительности в Японию был угнан МиГ-25П летчиком Виктором Беленко в сентябре 1976 года.

8 мая 2021 года Андрей Ищенко информировал, что в районе Черниговки его автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС и при экстренном торможении он получил порезы головы. Депутат требовал сообщить о происшествии спикеру заксобрания Приморья Александру Ролику и министру оборону РФ Сергею Шойгу, а для выручки требовал прислать вертолет.

Позднее многие СМИ сообщили о госпитализации экс-кандидата в губернаторы в психиатрическую больницу во Владивостоке. Сам господин Ищенко 9 мая опубликовал пост в Instagram, где информировал, что его «арестовали демоны, приковали к тачанке и везут в свой Кремль, в темницу». Позже это и многие другие неоднозначные сообщения были удалены.

После ареста в апреле 2022 года Андрей Ищенко был направлен следствием на психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала политика и бизнесмена вменяемым.

В прошлом году Андрей Ищенко направил военкому Приморья заявление с просьбой мобилизовать его для участия в специальной военной операции, но получил отрицательный ответ.

Алексей Чернышев, Владивосток