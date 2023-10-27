Орбан: сейчас уже совершенно очевидно, что Украина не победит

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит смысла отправлять деньги венгерских налогоплательщиков на помощь Украине, поскольку стратегия поддержки Европейским союзом (ЕС) Украины провалилась. По его словам, ЕС нужен «план Б» по решению конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Пока это реальная цель, на нее можно дать деньги, но сейчас уже совершенно очевидно, что Украина не победит. Политики не осмеливаются признать свою неправоту»,— подчеркнул политик в интервью радио Kossuth. (цитата по Portfolio). Он также сообщил, что финансирование Брюсселем открытого вооруженного конфликта привела к огромным человеческим потерям.

Премьер-министр анонсировал национальные консультации в стране с целью заручиться поддержкой граждан по острым политическим вопросам, в том числе об Украине. Он отметил, что зная позицию общества, «правительство может уверенно отстаивать национальные интересы в Брюсселе». По его словам, нынешнее руководство ЕС нужно сменить, потому что оно не справляется с кризисными ситуациями.

«Эти лидеры могут быть хороши, когда вода спокойна, но когда появляются пиратские корабли, это точно не так»,— приводит его слова HVG.hu.

Это не первый сбор общественного мнения в стране. Так, в 2022 году в Венгрии прошла национальная консультация по поводу санкций ЕС против российской ядерной энергетики. По итогам опроса населения против распространения санкций на атомную энергетику высказались 97% из 1,4 млн участников.

Ранее сегодня The Guardian и Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщили, что в ЕС расценивают поведение руководства Венгрии как угрозу для солидарности союза. В разговоре с Politico европейский дипломат признал, что встреча премьера Венгрии с Владимиром Путиным на полях форума «Один пояс, один путь» в Пекине была воспринята в ЕС негативно. Газета со ссылкой на дипломата также писала, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против нового пакета помощи Украине в размере €50 млрд из фонда ЕС. Пакет помощи в итоге так и не смогли согласовать.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова