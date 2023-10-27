The Guardian и Politico: в Евросоюзе считают Венгрию растущей угрозой

Европейские чиновники в разговоре с The Guardian и Politico сообщили, что в ЕС расценивают поведение руководства Венгрии как угрозу для солидарности союза. По их словам, недоверие со стороны стран ЕС растет из-за контактов властей Венгрии с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и Виктор Орбан

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин и Виктор Орбан

Фото: пресс-служба президента РФ

Чиновники ЕС комментировали The Guardian недавнее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал ЕС «неудачной современной пародией» на СССР. После этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Венгрию никто не удерживает в союзе.

По словам европейских дипломатов, поведение руководства Венгрии «поднимает вопросы о том, можем ли мы по-прежнему доверять этой стране как союзнику и партнеру». «Венгрия становится все более изолированной, поскольку отсрочка вступления Швеции в НАТО негативно влияет на безопасность всех союзников»,— сказал другой европейский дипломат The Guardian.

Европейские чиновники в разговоре с The Guardian отмечают, что напряженность в отношениях между Венгрией и ЕС признают и в Будапеште. Венгерский чиновник заявил о «большей неопределенности относительно будущего» со стороны руководства страны, а также об осознании им «больших рисков изоляции».

В разговоре с Politico европейский дипломат признал, что встреча премьера Венгрии с Владимиром Путиным на полях форума «Один пояс, один путь» в Пекине не была воспринята в ЕС «позитивно». Однако, как заявил источник газеты, в конце концов Виктор Орбан всегда принимал сторону ЕС по всем важным решениям, несмотря на «его антиевропейскую театральность».

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