Венгрия наложит вето на санкции ЕС против российской ядерной энергетики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет препятствовать распространению европейских санкций на российскую ядерную энергетику, поскольку эти ограничения могут нанести значительный ущерб венгерской экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы не допустим санкций, которые еще больше увеличивают венгерскую инфляцию. Самое важное тут — цена на энергию. Поэтому мы не позволим осуществиться плану распространить санкции и на ядерную энергетику»,— сказал господин Орбан в эфире радио Kossuth (цитата по «РИА Новости»).

Виктор Орбан отметил, что венгерские власти не поддерживают введение санкций в отношении иностранных государств, однако если эти санкции не препятствуют интересам самой Венгрии, они не будут «мешать им появиться».

«Мы санкции вообще не поддерживаем, не голосуем за них, но если они не затрагивают нервы и не режут по живому венгерские интересы, мы позволяем таким санкциям появиться. Не поддерживаем, но и не мешаем»,— сказал он.

Как уточнил премьер-министр Венгрии, когда санкции очевидным образом вредят венгерским интересам, Венгрия применяет право вето. «Так было с нефтью, так же было бы и с газом, и сейчас новые планы — распространить на ядерную энергетику. Понятно, надо ветировать»,— добавил он.

По его словам, «в Брюсселе будет большая битва», и большую поддержку венгерской позиции в ходе переговоров окажут результаты национальной консультации. По итогам опроса населения против распространения санкций на атомную энергетику высказались 97% из 1,4 млн участников.

Летом прошлого года Венгрия несколько недель блокировала принятие эмбарго на российскую нефть в ЕС. Страна смогла добиться для себя исключений и будет покупать российскую нефть до 2024 года. Глава МИД страны Петер Сийярто также призывал Запад сохранить открытыми каналы связи с Россией. Он говорил, что санкции против РФ «провалились, потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева