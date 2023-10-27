«Карточному туризму» меняют правила

Оформить банковскую карту в Казахстане станет намного сложнее, власти страны хотят ужесточить правила выдачи. Для ее выпуска потребуется трудовой договор, документ об обучении или вид на жительство в республике. Кроме того, клиент должен будет прийти в отделение лично. Проект постановления разработал Национальный банк Казахстана, сейчас он на стадии публичного обсуждения до 9 ноября. Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Когда президент Касым-Жомарт Токаев в сентябре 2023-го повторил тезис об однозначном следовании антироссийским санкциям, собеседники “Ъ FM” не восприняли это всерьез. Эксперты полагали, что речь в основном будет идти о поставках товаров двойного назначения. И, действительно, участники рынка говорят, что ввезти даже автозапчасти из страны почти невозможно.

Теперь ужесточение готовят в банковской сфере, хотя с россиянами и санкциями его не увязывают. Регулятор объясняет, что есть желание снизить риски использования карт для незаконных операций, поэтому иностранцы без ВНЖ получить их не смогут.

Какими бы ни были намерения Астаны, для россиян республика была одной из самых доступных для открытия счета за границей, отметил основатель проекта «Юрист в Казахстане!» Александр Чичков:

«Карты оформляются совершенно в разных банках. Обычно можно их заказать без разрешения на постоянное проживание и ВНЖ, но, опять же, некоторые кредитные организации такие документы требуют.

Вы приезжаете в Казахстан, идете в Центр обслуживания населения, получаете там ИИН, и после этого вам могут оформить карту. Делают ее очень быстро, можно за один день получить. Проблемы возникают разве что у тех, у кого нет загранпаспортов».

В прошлом июне и июле казахстанские банки выдали половину карт от общего числа выпущенных за год. Регулятор связывал это с «карточным туризмом», в первую очередь, со стороны россиян. Те пытались оформить Visa и Mastercard, чтобы оплачивать покупки по всему миру.

Клиенты выбирали именно это направление в том числе из-за надежности банков. В топ-5 кредитных организаций соседних с Россией стран первые четыре места занимают казахстанские, оценивал Forbes.

Но теперь процесс сильно усложнится, заметил гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев: «Формат требований предполагает достаточно существенное усиление бюрократических процессов.

Вероятно, станет сложнее, придется клиенту присутствовать лично при оформлении карты, предоставлять больше документов, доказывать, что он снимает квартиру, трудоустраивается и так далее.

То есть для многих это станет либо очень сложно, либо гораздо дороже. И, собственно, наверное, этот путь для большинства тех, кто еще пока не открывал карту, окажется закрыт».

Альтернативы Казахстану, конечно, остаются. Но и они могут внезапно исчезнуть, учитывая давление со стороны Евросоюза и США, подчеркнул независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков:

«Остаются только варианты других государств, которые располагаются недалеко от России. Прежде всего это Белоруссия, Узбекистан, другие страны СНГ, в которых могут открывать счета гражданам РФ до сих пор без ограничений и ужесточения в плане требований к документам и статусу.

Конечно же, все может измениться. Регуляторы стран общаются друг с другом, берут некоторый пример. Как один из советов, может быть, не стоит там хранить достаточно большое количество денег».

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Visa потребовала от банков в соседних с РФ странах не выдавать карты россиянам. Компания распространила документ, в котором пригрозила штрафом до $1 млн организациям, нарушающим ее правила.

“Ъ FM” удалось ознакомиться с бумагой (ее предоставила журналистка Гера Угрюмова), и ни одного упоминания России или ее граждан там нет. Однако знакомые с ситуацией источники говорят, что банки из СНГ воспринимают документ именно как антироссийский.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".