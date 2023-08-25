Россияне бросают якорь

Половина уехавших в Алматы россиян не вернулись, такие данные озвучил генконсул России Евгений Бобров. По его словам, в городе «осели 50-55 тыс. человек». В целом же в Казахстане, по данным местных Минтруда и соцзащиты населения, трудоустроены 25 тыс. граждан РФ, которые отчисляют пенсионные взносы. Кто остался в соседней стране? И чем занимается? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Казахстан из-за лояльной миграционной политики оставался основным местом для релокантов. Сразу же после объявления мобилизации осенью 2022-го туда уехали 400 тыс. россиян. А всего в прошлом году, как сообщали местные власти, в страну въехали почти 3 млн человек из РФ.

Но пожить, вернее, переждать время, удалось немногим и недолго. Местные власти уже зимой начали ужесточать миграционную политику. Сначала Казахстан изменил правила въезда, сократив пребывание до 90 дней в течение полугода, а затем запретил оформлять ВНЖ по внутреннему паспорту. И россияне начали массово уезжать.

Но многие легализовались в соседней стране, рассказала уехавшая из Москвы Ирина, которая удаленно работает на российскую компанию и фиктивно трудоустроена в казахской:

«Существуют два способа легализации — это разрешение на временное проживание (РВП), которое дает работодатель, и, соответственно, вид на жительство. Но в последнем случае наблюдаются огромное количество отказов и очереди в местные аналоги МФЦ.

Что касается РВП, то развелось огромное количество теневых компаний, которые организуют фиктивное трудоустройство. Когда только-только эта услуга появилась, она стоила порядка 180 тыс. тенге, сейчас — где-то 300 тыс. тенге, около 40 тыс. руб. За эти деньги ваше проживание легализуют на год. Я знаю очень много историй, и пока никого не вычислили».

Еще один способ проживания в Казахстане — открыть ТОО, аналог российского ИП. И тогда разрешение можно выписать самому себе. Между тем самый простой способ получения ВНЖ — по рождению, однако в этом случае возникают другие сложности, рассказала собеседница “Ъ FM” Анастасия:

«У меня трудоустроен здесь муж по РВП, а мы, соответственно, пребываем в стране на правах его близких родственников. Нам было несложно устроиться. Кроме того, я родилась в Казахстане, так что встал вопрос о получении ВНЖ.

Но в этом случае нам будет необходимо переоформить автомобиль, и это оказалось не очень целесообразно, учитывая стоимость его постановки на учет. Ведь нужно заменить водительское удостоверение и номера на казахстанские, что стоит в районе 2 млн тенге, причем это не предел. Многое еще зависит от года выпуска машины, объема ее двигателя.

При этом подержанную модель здесь можно купить за 600-700 тыс. руб., а перерегистрация обойдется в 400 тыс. руб. Так что наша семья оказалась перед выбором — оформлять ВНЖ или оставаться на РВП, чтобы оставить машину без переоформления».

Вопрос перерегистрации машин сейчас самый обсуждаемый на форумах соотечественников Казахстане. Но и он, как выясняется, решается за деньги. Между тем нарушение закона грозит штрафом и спецстоянкой. Но главная проблема — вывод денег с российских карт, предупредил другой собеседник “Ъ FM” Олег:

«Способов перевести деньги становится все меньше. Например, я как частное лицо получаю средства на российскую карточку, но потом очень проблематично с нее их как-то вывести. Раньше было все гораздо проще. У "Тинькоффа", например, была опция перевода денег в казахстанские банки. В свою очередь, Райффайзенбанк окончательно прикрыл свои корсчета. Потом Qiwi тоже по какой-то причине перестал работать. Сейчас осталась, по сути, "Золотая корона". Если и этот сервис станет недоступным, то останется криптовалюта».

Между тем в Казахстан после начала СВО на Украине из России переехали международные компании, офис открыли здесь и VK, и InDrive, и много кто еще. Больше всего россиян, как делятся собеседники “Ъ FM”, — в Алматы, где собрались люди творческих профессий. И сейчас город похож на что-то среднее между Санкт-Петербургом и Казанью.

Там уже открылись ориентированные на россиян агентства недвижимости, рестораны, ночные клубы, а квартиники перешли в формат званых вечеров, но уже с членским взносом. Но жить стало дорого, особенно после обвала курса тенге вслед за рублем.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".