Казахстан добавил правил

Власти Казахстана ужесточили требования к эмигрантам, желающим получить легальный статус. Для оформления разрешения на временное проживание (РВП), позволяющего оставаться в стране на период до года, заявитель должен прийти на прием в госорган вместе с владельцем недвижимости, в которой иностранец планирует проживать. Тем же, кто претендует на вид на жительство, дающий возможность находиться в Казахстане до 10 лет, теперь нужно будет предъявлять загранпаспорт. Прежде было достаточно внутреннего документа гражданина России. Насколько болезненны эти изменения? И сложно ли сейчас получить РВП и ВНЖ? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Казахстан последовательно ужесточает условия проживания для иностранцев. Прежде гражданам государств, входящих в ЕАЭС, в том числе россиянам, достаточно было раз в три месяца выезжать за пределы республики, чтобы не нарушить миграционное законодательство. Теперь же находиться в стране можно не больше 90 дней в полугодие. Тем, кто хочет задержаться на более долгий срок, нужно получить либо РВП, либо ВНЖ.

РВП позволяет нерезидентам оставаться в стране на период до года. Документ можно получить на основании воссоединения с семьей, трудоустройства в местной организации, миссионерской деятельности или учебы. Помимо бумаг, подтверждающих одну из этих целей, заявитель должен доказать, что ему есть, где жить. И если прежде было достаточно договора аренды, то теперь требуется личное присутствие собственника недвижимости, где иностранец планирует поселиться. Все это значительно усложняет положение эмигрантов, говорит Виктор, недавно перебравшийся в Казахстан:

«Легализоваться здесь можно, но ты в любом случае попадаешь под опеку. Важный момент — все в Казахстане теперь нужно делать с человеком, у которого релокант прописан. Жить при этом придется тоже у него, иначе — штраф».

Собеседники “Ъ FM”, впрочем, отмечают, что поиск гражданина Казахстана, который будет готов сдать свою квартиру иностранцам и лично явиться в уполномоченный орган — это не главная проблема. Многие в принципе не могут претендовать на РВП, потому что продолжают получать зарплату в российской или любой другой не местной организации, и менять работодателя или получать образование в стране в их планы не входило. Таким людям не остается ничего, кроме как подаваться на ВНЖ. Правда, потребуется загранпаспорт, которого у части эмигрантов нет. Но эту проблему легко решить на месте через консульство, говорит бывший москвич Альберт:

«Консульства работают лишь в четырех городах. Человек, который принимал у меня документы, сказал, что загранпаспорт будет готов не раньше, чем через три месяца. Забрать его можно только лично в Усть-Каменогорске, где я и подавал заявление, доставки документов у них нет.

Обычно три месяца — максимальный срок. Меня при этом предупредили, что не менее трех, но загранпаспорт был готов раньше — 10 октября были поданы документы, а в конце декабря процесс был закончен. Но слоты на выдачу появились уже ближе к Новому году, я записался на 13 января, чтобы его получить, приехал и мне без вопросов выдали документ».

Технически получить 10-летний ВНЖ сложнее, чем годовое разрешение на временное проживание. К этому процессу лучше готовиться заранее, но все реализуемо, говорит новоиспеченный эмигрант Виктор:

«Обязательно нужно иметь загранпаспорт, справку об отсутствии судимости, а на расчетном счету сумму, эквивалентную примерно $9 тыс. Кроме того, необходимо заранее найти местного, который будет готов дать вам прописку. Имея большую часть необходимых пунктов из этого списка, все равно пришлось три месяца помучиться, хотя в основном это были бюрократические мелочи».

Для тех, у кого на счету нет $9 тыс. — то есть примерно 650 тыс. руб. — нет и возможности получить ВНЖ в Казахстане. Но только пока. Сейчас власти готовятся внести изменения в законодательство, и вместо подтверждения платежеспособности можно будет предъявить документ, доказывающий, что заявитель относится к числу представителей нужных республике профессий.

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