Деньги релоцировались вслед за россиянами

Россияне вывели на депозиты в зарубежных банках рекордные $80 млрд. Вместе с тем размещать деньги на иностранных вкладах не всегда выгодно, говорят собеседники “Ъ FM”. По данным Центробанка, за 11 месяцев прошлого года объем средств, которые граждане хранят не в России, вырос почти в три раза. Для сравнения — к началу 2022-го на зарубежных депозитах хранилось примерно $30 млрд. Но после начала боевых действий на Украине цифра стала стремительно расти, даже несмотря на то, что первое время выводить деньги за границу было непросто. “Ъ FM” решил узнать у релокантов, где они хранят свои средства? И сколько стоит перевод за границу? Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Аналитики выделяют несколько этапов оттока средств россиян за границу. Первый произошел сразу после начала боевых действий на Украине в феврале 2022-го — тогда за границу ушло больше $4 млрд. Последовавшие санкции и общая неопределенность вынудили ЦБ ограничить операции с валютой. И послабления регулятор ввел только летом, когда казалось, что ситуация более или менее нормализовалась. Но объявление о мобилизации спровоцировало очередную волну: только в сентябре за границу ушло больше $9 млрд. Деньги переводили в основном в соседние страны — в один Казахстан общая сумма переводов выросла в 12 раз.

Собеседник “Ъ FM” Аркадий, например, вывел часть средств вслед за своей компанией в Армению, однако открыть счет там оказалось не просто. Но теперь бизнесмен планирует разместить в соседней стране часть накоплений: «Фактически сейчас в Армении есть один банк, который по российскому загранпаспорту открывает счет для физлица. Правда, здесь легко организовать юрлицо. И, получив свидетельство о его регистрации, можно прийти в банк и открыть соответствующий счет. При этом в кредитной организации могут сделать одолжение и открыть счет и на "физика". После этого можно уже говорить и о депозите. Я считаю, что в Армении это значительно безопаснее, чем в России. Годовая процентная ставка здесь по вкладам в местной валюте может составлять 9,5%, в долларах — 3,5%, в рублях — 6%».

По данным Центробанка, за неполный год на иностранных депозитах в пересчете на рубли осело примерно 5 трлн. Сейчас уже есть несколько основных способов вывести деньги, в том числе и банковский перевод. Но для этого подходят только те организации, которые не отключены от системы SWIFT. Однако комиссии при таких операциях могут превышать 7%. Главное — открыть счет в местном банке. Впрочем, даже в этом случае далеко не все согласятся принять деньги из России.

В Киргизии с этим легче, рассказывает IT-специалист Евгений. Но размещать там свои накопления, по его словам, бессмысленно: «Открыть банковские счета в стране достаточно просто. Нерезидентам требуется только паспорт и регистрация. Я за один день открыл счета в четырех банках.

При этом процентная ставка по вкладам в местной валюте составляет 13%-15%, но высокая инфляция в стране съест всю прибыль. Так что это не имеет смысла. По депозитам в долларах предлагают 1%-2% в зависимости от сроков».

А, например, в Грузии открыть счет в местном банке, наоборот, серьезная проблема. Организации требуют большое количество документов, из-за чего еще летом собеседнику “Ъ FM” Ивану, который релоцировался туда из Москвы, пришлось выводить средств из России окольными путями: «Российские карты отключили на второй день после того, как я приехал в Грузию. В результате я и многие другие так и не смогли снять деньги. Средства было возможно получить, только перечислив их с помощью системы SWIFT с отечественной карты на местную. Но стать ее владельцем было непросто, потому что требовались специальные документы: договор, выписка со счета. Но затем Сбербанк отключили от SWIFT, а Тинькофф-банк поднял комиссию за переводы.

Так что деньги можно было получить только при обмене на криптовалюту».

Как бы то ни было, для России отток 5 трлн руб. — существенная потеря, говорят аналитики. Для сравнения — общий объем средств, размещенных на внутренних банковских депозитах на октябрь 2022 года, составлял 34 трлн руб. В таких условиях финансовым организациям скорее всего придется повышать ставки по вкладам. Но смогут ли они заинтересовать граждан, зависит от тех событий, которые может преподнести этот год.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".