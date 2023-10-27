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Коммерсантъ FM
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Борисов: кадровых решений после крушения «Луны-25» не будет

«Роскосмос» не будет проводить кадровые перестановки после аварии с автоматической станцией «Луна-25», заявил глава госкорпорации Юрий Борисов. По его словам, проектом занимался молодой коллектив, и его нужно поддержать.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и президент России Владимир Путин

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как считает господин Борисов, если «бить молодой коллектив по рукам», то сотрудники могут «просто разбежаться, уйти». «Коллектив молодой, он очень переживает, и мы за него переживаем... Их сейчас, наоборот, надо поддержать»,— сказал глава «Роскосмоса» (цитата по ТАСС).

Он добавил, что «вся история лунной программы — сплошная череда неудач». «И тем не менее без этого двигаться вперед нельзя. Останавливать коллектив на этой неудаче было бы верхом неправильного. Будем продолжать»,— пообещал господин Борисов.

«Луну-25» запустили 11 августа, это был первый запуск российской лунной станции почти за 50 лет. 20 августа «Роскосмос» сообщил, что связь с «Луной-25» потеряна. По предварительным данным, она перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью Луны.

Вчера, 26 октября, президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли. Он заявил, что лунная программа будет продолжаться, несмотря на провал миссии «Луна-25». Следующий аппарат к спутнику Земли «Роскосмос» планирует запустить в 2027 году.

Подробности совещания — в материале «Ъ» «На Луне как на Луне».

Лаура Кеффер

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