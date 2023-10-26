Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: лунная программа будет продолжаться, несмотря на ЧП с «Луной-25»

Президент России Владимир Путин сказал, что лунная программа будет продолжаться, несмотря на провал миссии «Луна-25». Следующий аппарат к спутнику Земли «Роскосмос» намерен запустить в 2027 году.

«В целом уже понятно, что произошло, из-за чего произошло», — сказал господин Путин про ЧП с «Луной-25». 11 августа аппарат был запущен с космодрома Восточный. На 21 августа была запланирована посадка станции на Южный полюс Луны. 19 августа «Роскосмос» сообщил о провале миссии: двигатель «Луны-25» проработал 127 секунд вместо 84 при попытка выйти на предпосадочную орбиту и аппарат врезался в грунт.

«Всем обидно, — сказал президент. — Но ничего, это же космонавтика, освоение космоса. Сложные задачи, все все понимают… Это отрицательный, но опыт, который будет использован в будущем для того, чтобы ошибок не было… Лунная программа будет продолжаться» (цитата по ТАСС).

Вечером 26 октября президент встречался в подмосковном Королеве с молодыми учеными и специалистами космической отрасли. Будет ли продолжаться лунная программа, президента спросил сотрудник НПО имени Лавочкина Денис Демин. Во время разговора глава государства уточнил у гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова, когда будет следующий пуск к Луне. Тот ответил, что аппарат планируется запустить в 2027 году. «Постараемся, может быть, даже сдвинуть влево, есть планы такие, на 26-й год, но пока на 27-й. Он обеспечен финансированием, продолжать будем»,— сказал господин Борисов.

Подробности встречи — в материале «Ъ» «На Луне как на Луне».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...