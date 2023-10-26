Путин: лунная программа будет продолжаться, несмотря на ЧП с «Луной-25»

Президент России Владимир Путин сказал, что лунная программа будет продолжаться, несмотря на провал миссии «Луна-25». Следующий аппарат к спутнику Земли «Роскосмос» намерен запустить в 2027 году.

«В целом уже понятно, что произошло, из-за чего произошло», — сказал господин Путин про ЧП с «Луной-25». 11 августа аппарат был запущен с космодрома Восточный. На 21 августа была запланирована посадка станции на Южный полюс Луны. 19 августа «Роскосмос» сообщил о провале миссии: двигатель «Луны-25» проработал 127 секунд вместо 84 при попытка выйти на предпосадочную орбиту и аппарат врезался в грунт.

«Всем обидно, — сказал президент. — Но ничего, это же космонавтика, освоение космоса. Сложные задачи, все все понимают… Это отрицательный, но опыт, который будет использован в будущем для того, чтобы ошибок не было… Лунная программа будет продолжаться» (цитата по ТАСС).

Вечером 26 октября президент встречался в подмосковном Королеве с молодыми учеными и специалистами космической отрасли. Будет ли продолжаться лунная программа, президента спросил сотрудник НПО имени Лавочкина Денис Демин. Во время разговора глава государства уточнил у гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова, когда будет следующий пуск к Луне. Тот ответил, что аппарат планируется запустить в 2027 году. «Постараемся, может быть, даже сдвинуть влево, есть планы такие, на 26-й год, но пока на 27-й. Он обеспечен финансированием, продолжать будем»,— сказал господин Борисов.

Подробности встречи — в материале «Ъ» «На Луне как на Луне».

Петр Бузлаев