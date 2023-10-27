Прокатная десятка

Кинокритик Михаил Трофименков: «Есть одно радикальное отличие Михайлова от его предшественников: Уайлдер, Авербах и Годар состояли в "киносекте". Михайлов же внедрился в нее под прикрытием и наблюдает кинопроцесс одновременно изнутри и снаружи. Справочники сообщают, что — в своей научной ипостаси — он разрешил, что бы это ни значило, "проблемы Боусфилда, Баумлага, Левина и Плоткина". Вот и в "Отпуске в октябре" Михайлов разрешает для себя "проблему Кино". С рациональной страстью неофита и страстной рациональностью автора докторской диссертации "Гомотопическая теория нормальных рядов в группах".

Драматургия фильма — в своей лучшей, первой половине — строится на умелых и судорожных скачках. Действие словно спотыкается на сюжетных ступеньках. Все время ожидаешь худшего для главной героини и каждый раз ошибаешься.

Усталый опер допрашивает Свету (Мария Мацель) и Лену (Анна Завтур) об исчезновении их товарки, пугает проверкой на наркотики и вообще пугает, как умеют это делать злые опера. Опа-на: "Снято!" Чернушная сцена оказывается эпизодом захудало-питерского сериала "Менты под запретом", где снимаются две не очень одаренные подруги.

Парадигма вдруг меняется. Лена и Света проходят, спев идиотскую песню не в лад и невпопад, перспективный кастинг для болливудского фильма. Несмотря на то что фильм снимается почему-то под Петрозаводском, подруги исполняют танец счастья, гуляя по потолку рейсового автобуса, несущего их в никуда.

Точнее говоря, в наглухо запертый кузов грузовика. Туда закидают счастливиц-старлеток для транспортировки на съемочную площадку. Лена предусмотрительно, как ей кажется, откажется лезть в стальной загон, отчаянная Света рискнет. Кажется, сценарный мрак сгущается донельзя, а героиня окажется в лучшем случае в садомазохистском борделе для вампиров. Но нет: окажется именно что в Болливуде, пусть и передислоцировавшемся в Карелию».

Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» Северный Болливуд» и «Хинди руси бхай бхай».