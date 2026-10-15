Мир, труд, Майя

«Век Майи Плисецкой» тянется сквозь анфиладу залов, похожих на широкий коридор коммуналки. Довольно неудобных: видео на больших экранах надо бы смотреть, отступив к противоположной стене, а там как раз развешаны малокалиберные архивные фотографии, требующие детального изучения. Художник Тимур Цаава как мог расширил пространство, а сходство с коридором коммуналки остроумно обыграл. В начале «Века» инсталлирована обшарпанная дверь со множеством именных звонков — нажав кнопку, вы получаете краткие сведения о каждом члене творческого клана Мессерер. Тут же бесценные семейные фотографии: многодетный дед-стоматолог, перевезший семью из Вильно в Москву, позирует рядом с пациенткой; красавец-отец Михаил Плисецкий еле удерживает в руках недовольного младенца; оседлавшая велосипед восьмилетняя Майя на Шпицбергене; счастливая успешная семья на фоне буйной зелени. Тут же на большом экране — немые фильмы 1920-х с матерью Майи, красавицей Рахилью, в главной роли, в витрине напротив — маленькие мятые справки о реабилитации гражданки Рахиль Мессерер.