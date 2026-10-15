Шведский парламент отклонил кандидатуру Магдалены Андерссон на пост премьера
Члены шведского Риксдага (парламент) проголосовали против назначения председателя Социал-демократической рабочей партии Магдалены Андерссон премьер-министром. За проголосовали 99 депутатов, против — 248, сообщает пресс-служба парламента.
Спикер парламента Андреас Норлен вскоре начнет обсуждать с лидерами партий другие кандидатуры. Если парламент проголосует против трех следующих кандидатов, то по закону в течение трех месяцев должны пройти внеочередные выборы в Риксдаг. Как пишет Reuters, следующим кандидатом может стать Ульф Кристерссон — глава временного правительства.
По итогам сентябрьских выборов левоцентристский блок (Социал-демократическая рабочая партия Швеции, Левая партия, Партия охраны окружающей среды и Партия центра) получил 176 мест, а праволиберальный альянс действующего премьера Ульфа Кристерссона (Умеренная коалиционная партия, «Либералы», «Христианские демократы» и «Шведские демократы») — 174.
В конце сентября лидер левоцентристского блока Магдалена Андерссон вернула мандат на формирование правительства. Она объяснила свое решение тем, что левые поддержали кандидатуру спикера парламента Андреаса Норлена, а остальные члены блока намерены проголосовать за кандидата от социал-демократов.