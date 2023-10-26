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МВД России объявило в розыск эсэсовца Хунку

Министерство внутренних дел России объявило в розыск 98-летнего жителя Канады, ветерана войск СС Ярослава Хунку (Хуньке), который ранее выступил в канадском парламенте. Карточка с его данными появилась в базе данных розыска МВД.

Фото: AP

Фото: AP

«Хунька Ярослав, 13.04.1925 года рождения, место рождения — село Ульмани, Польша. Разыскивается по ст. УК»,— отмечается в разыскной базе.

Статья, по которой разыскивают Ярослава Хунку, не указана, однако ранее в отношении него Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело о «геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны» (ст. 357 УК).

По данным СКР, Ярослав Хунка в составе дивизии «совершал убийства» и «причинял тяжкий вред здоровью» жителей оккупированной Львовской области УССР. По данным следствия, солдаты СС «Галичина» с 23 по 28 февраля 1944 года убили не менее 500 граждан СССР на территории населенного пункта Гута Пеняцкая в Львовской области.

18 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу попросил правоохранительные органы проработать вопрос об экстрадиции Ярослава Хунка в Россию.

22 сентября на заседании парламента Канады спикер Палаты общин Энтони Рота в присутствии президента Украины Владимира Зеленского попросил поаплодировать 98-летнему Ярославу Хунке, которого представил как «ветерана борьбы против русских». Позднее выяснилось, что мужчина служил в СС «Галичина». Спикер палаты заявил, что не знал о прошлом мужчины, и ушел в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за случившееся.

Подробнее — в материале «Ъ» «Старый эсэсовец стал героем скандала».

Александр Кислов

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