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Коммерсантъ FM
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СКР заочно предъявил обвинения в геноциде украинскому эсэсовцу Хунке

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения жителю Канады 98-летнему Ярославу Хунке. СКР обвиняет его в «геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны» (ст.357 УК). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу потребовал экстрадировать Ярослава Хунку из Канады в Россию «для проведения публичного судебного процесса».

Согласно сообщению пресс-службы СКР, следствие с помощью материалов Государственного архива и архива Минобороны установило места дислокации и ведения боевых действий дивизии СС «Галичина», в которой проходил службу Ярослав Хунка.

СКР сообщил, что Ярослав Хунка в составе дивизии «совершал убийства» и «причинял тяжкий вред здоровью» жителей оккупированной Львовской области УССР. По данным следствия, солдаты СС «Галичина» с 23 по 28 февраля 1944 года убили не менее 500 граждан СССР на территории населенного пункта Гута Пеняцкая в Львовской области. «Людей расстреливали, сжигали в жилых домах, а также в костеле»,— говорится в сообщении СКР.

Ведомство также отметило, что в настоящее время решается вопрос об объявлении Ярослава Хунки в международный розыск и мера заочного ареста. «Также следствием были направлены запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Белоруссию»,— сообщили в СКР.

Вчера, 19 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе закрытой части совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии поручил проработать с правоохранительными органами вопрос об экстрадиции Ярослава Хунки из Канады. По его словам, белорусские и российские правоохранительные органы должны подготовить соответствующее обращение в парламент Канады и Интерпол.

22 сентября на заседании парламента Канады спикер Палаты общин Энтони Рота в присутствии президента Украины Владимира Зеленского попросил поаплодировать Ярославу Хунке, которого представил как «ветерана борьбы против русских». Позднее выяснилось, что мужчина служил в СС «Галичина». Спикер палаты заявил, что не знал о прошлом мужчины, и ушел в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за случившееся. Президент России Владимир Путин неоднократно выражал критику по поводу этого инцидента, в том числе называл аплодисменты в канадском парламенте «дикими» и «отвратительными».

Подробнее — в материале «Ъ» «Старый эсэсовец стал героем скандала».

Полина Мотызлевская

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