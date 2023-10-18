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Коммерсантъ FM
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Шойгу потребовал экстрадировать эсэсовца Ярослава Хунку из Канады

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе закрытой части совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии поручил проработать с правоохранительными органами вопрос об экстрадиции из Канады Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина» во время Второй мировой войны. По его словам, нужно подготовить обращение в парламент Канады и Интерпол об экстрадиции «для проведения публичного судебного процесса».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Факты непосредственного участия нациста Гунько в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, тогда — территории СССР, в том числе геноциде поляков и евреев, дают нам все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности»,— цитирует его слова пресс-служба Минобороны.

22 сентября на заседании парламента Канады спикер Палаты общин Энтони Рота в присутствии президента Украины Владимира Зеленского попросил поаплодировать 98-летнему Ярославу Хунке, которого представил как «ветерана борьбы против русских». Позднее выяснилось, что мужчина служил в СС «Галичина». Спикер палаты заявил, что не знал о прошлом мужчины, и ушел в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за случившееся.

Подробнее — в материале «Ъ» «Старый эсэсовец стал героем скандала».

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