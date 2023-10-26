С декабря в Екатеринбурге изменится нумерация 22 автобусов

Администрация Екатеринбурга разместила конкурсную документацию на обслуживание всех 69 автобусных маршрутов общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 1 декабря изменится нумерация 22 автобусов, также у семи поменяется схема движения.

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С 1 декабря нумерация городских автобусов изменится следующим образом:

Автобус №01«Метро Ботаническая — а/п Кольцово — ст. Кольцово» — №66;

№05 «Химмаш — Патрушиха» — №55;

№09 «Заречный — Промышленный» — №41;

№012 «Елизавет — Патрушиха» — №51;

№014 «ТЦ "Лента" (Академический) — ДМБ № 9» — №93;

№016 «Дворец Дзюдо — Южная Подстанция» — №62;

№019 «Елизавет — Патрушиха» — №52;

№030 «УрФУ — Окраинная» — №89;

№042 «ТЦ "Леруа Мерлен" (пер. Базовый) — Химмаш» — №78;

№047 «Трактовая — Громова» — №74;

№052 «Авангард — Дворец дзюдо» — №87;

№056 «Уралобувь — Сосновый Бор» — №86;

№070 «ТЦ "Парк Хаус" — п. Мичуринский (сады)» — №70;

№077 «Ритейл-парк (Солнечный) — Высоцкого» — №77;

№082 «Уралтехгаз — КОР» — №82;

№083 «Монтажников — ЖК Светлый» — №83;

№12 «Южная подстанция — НПЦ Онкология» — №72;

№27 «ТЦ "Мега" — ЖБИ» — №49;

№37 «Елизавет — ТЦ «Мега» — №47;

№36 «УрФУ» — Химмаш» — №60;

№38 «База ОМОН — Поликлиника» — №98;

№57а «ДМБ № 9 — Школа Созвездие» — №67.

Кроме того, изменится схема движения семи автобусов:

Автобус № 05 (с декабря станет №55) «Химмаш — Патрушиха» поедет по улицам Инженерная — Косарева – Грибоедова;

Маршрут автобуса № 016 (№62) «Патрушиха — Южная подстанция» продлится от конечной остановки «Патрушиха» до остановки «Дворец дзюдо».

№ 45 «Ж/д вокзал — НПЦ Онкология» поедет по улицам Репина — Московская — Челюскинцев.

№ 53 «Ритейл Парк (Солнечный) – Автовокзал» поедет по улицам 2-я Новосибирская — Палисадная — Окраинная — Дорожная — Военная — Московская.

Из маршрута № 76 «ТЦ МЕГА — Синие камни» исключен заезд на остановки «Бардина», «Рынок на Громова», «Онуфриева». Автобус поедет по улице Бардина в прямом и обратном направлении.

Автобус № 80 «Парк Победы — ТК КОР» вместо конечной остановки «ТК "КОР"» по улицам Сыромолотова — 40-летия Комсомола – Алданская поедет до остановки «40 лет ВЛКСМ».

На летний период в маршрут автобуса № 94 «УрФУ — Новосвердловская ТЭЦ» будут введены дополнительные рейсы от УрФУ до Новомосковской ТЭЦ с заездом по ЕКАД к остановке «СНТ «Звездочка».

У маршрута № 043 «ЖД Вокзал — поселок Северка» вид регулярных перевозок изменен с нерегулируемого на регулируемый. Также на лето и родительские дни будут введены два новых маршрута:

№ 24с «микрорайон Компрессорный — СНТ "Звездочка"» — для улучшения качества транспортного обслуживания СНТ «Звездочка»;

№ 80н «Метро «Ботаническая» — Нижне-Исетское кладбище» (на родительский день) — для улучшения транспортного обслуживания Нижне-Исетского кладбища.

По данным администрации, теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы — с 25 по 39, а автобусы – с 40 по 99.

Напомним, с 30 октября по 17 декабря закроют движение на участке улицы Ключевской. До 15 ноября ограничено движение на участке ул. Сакко и Ванцетти — от ул. Антона Валека до проспекта Ленина. На время ограничения автобус № 46 изменил схему движения. С 13 ноября по 18 декабря перекроют участок улицы Войкова, от переулка Механического до переулка Ритслянда.

Полина Хабарова

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