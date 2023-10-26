С декабря в Екатеринбурге изменится нумерация 22 автобусов
Администрация Екатеринбурга разместила конкурсную документацию на обслуживание всех 69 автобусных маршрутов общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 1 декабря изменится нумерация 22 автобусов, также у семи поменяется схема движения.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
С 1 декабря нумерация городских автобусов изменится следующим образом:
- Автобус №01«Метро Ботаническая — а/п Кольцово — ст. Кольцово» — №66;
- №05 «Химмаш — Патрушиха» — №55;
- №09 «Заречный — Промышленный» — №41;
- №012 «Елизавет — Патрушиха» — №51;
- №014 «ТЦ "Лента" (Академический) — ДМБ № 9» — №93;
- №016 «Дворец Дзюдо — Южная Подстанция» — №62;
- №019 «Елизавет — Патрушиха» — №52;
- №030 «УрФУ — Окраинная» — №89;
- №042 «ТЦ "Леруа Мерлен" (пер. Базовый) — Химмаш» — №78;
- №047 «Трактовая — Громова» — №74;
- №052 «Авангард — Дворец дзюдо» — №87;
- №056 «Уралобувь — Сосновый Бор» — №86;
- №070 «ТЦ "Парк Хаус" — п. Мичуринский (сады)» — №70;
- №077 «Ритейл-парк (Солнечный) — Высоцкого» — №77;
- №082 «Уралтехгаз — КОР» — №82;
- №083 «Монтажников — ЖК Светлый» — №83;
- №12 «Южная подстанция — НПЦ Онкология» — №72;
- №27 «ТЦ "Мега" — ЖБИ» — №49;
- №37 «Елизавет — ТЦ «Мега» — №47;
- №36 «УрФУ» — Химмаш» — №60;
- №38 «База ОМОН — Поликлиника» — №98;
- №57а «ДМБ № 9 — Школа Созвездие» — №67.
Кроме того, изменится схема движения семи автобусов:
- Автобус № 05 (с декабря станет №55) «Химмаш — Патрушиха» поедет по улицам Инженерная — Косарева – Грибоедова;
- Маршрут автобуса № 016 (№62) «Патрушиха — Южная подстанция» продлится от конечной остановки «Патрушиха» до остановки «Дворец дзюдо».
- № 45 «Ж/д вокзал — НПЦ Онкология» поедет по улицам Репина — Московская — Челюскинцев.
- № 53 «Ритейл Парк (Солнечный) – Автовокзал» поедет по улицам 2-я Новосибирская — Палисадная — Окраинная — Дорожная — Военная — Московская.
- Из маршрута № 76 «ТЦ МЕГА — Синие камни» исключен заезд на остановки «Бардина», «Рынок на Громова», «Онуфриева». Автобус поедет по улице Бардина в прямом и обратном направлении.
- Автобус № 80 «Парк Победы — ТК КОР» вместо конечной остановки «ТК "КОР"» по улицам Сыромолотова — 40-летия Комсомола – Алданская поедет до остановки «40 лет ВЛКСМ».
- На летний период в маршрут автобуса № 94 «УрФУ — Новосвердловская ТЭЦ» будут введены дополнительные рейсы от УрФУ до Новомосковской ТЭЦ с заездом по ЕКАД к остановке «СНТ «Звездочка».
У маршрута № 043 «ЖД Вокзал — поселок Северка» вид регулярных перевозок изменен с нерегулируемого на регулируемый. Также на лето и родительские дни будут введены два новых маршрута:
- № 24с «микрорайон Компрессорный — СНТ "Звездочка"» — для улучшения качества транспортного обслуживания СНТ «Звездочка»;
- № 80н «Метро «Ботаническая» — Нижне-Исетское кладбище» (на родительский день) — для улучшения транспортного обслуживания Нижне-Исетского кладбища.
По данным администрации, теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы — с 25 по 39, а автобусы – с 40 по 99.
Напомним, с 30 октября по 17 декабря закроют движение на участке улицы Ключевской. До 15 ноября ограничено движение на участке ул. Сакко и Ванцетти — от ул. Антона Валека до проспекта Ленина. На время ограничения автобус № 46 изменил схему движения. С 13 ноября по 18 декабря перекроют участок улицы Войкова, от переулка Механического до переулка Ритслянда.