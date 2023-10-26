В Екатеринбурге на месяц перекроют участок улицы Войкова

С 13 ноября по 18 декабря в Екатеринбурге перекроют участок улицы Войкова, от переулка Механического до переулка Ритслянда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. На участке будет проходить ремонт газопровода.

На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать можно будет по улицам Стачек, Кобозева, Старых Большевиков и Красных Командиров. Как отметили в администрации, изменений в схеме движения общественного транспорта не будет.

Напомним, с 30 октября по 17 декабря закроют движение на участке улицы Ключевской. До 15 ноября ограничено движение на участке ул. Сакко и Ванцетти — от ул. Антона Валека до проспекта Ленина. На время ограничения автобус № 46 изменил схему движения.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте