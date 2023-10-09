Участок улицы Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге перекроют на полтора месяца

В Екатеринбурге с 30 октября по 17 декабря закроют движение на участке улицы Сакко и Ванцетти. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, перекрытие связано с проведением строительно-монтажных работ теплосетей.

По данным администрации, движение будет ограничено на участке по улице Ключевской (на участке от ул. Танкистов до ул. Лоцмановых). Объехать перекрытие можно будет улицам Анри Барбюса и Торфорезов. Схема движения общественного транспорта не изменится. На участке будут установлены соответствующие указатели и дорожные знаки.

Напомним, до 15 ноября ограничено движение на другом участке ул. Сакко и Ванцетти — от ул. Антона Валека до проспекта Ленина. На время ограничения автобус № 46 изменил схему движения.

Полина Хабарова

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