В Екатеринбурге на два месяца перекроют участок улицы Сакко и Ванцетти

В Екатеринбурге с 9 сентября по 15 ноября ограничат движение на участке улицы Сакко и Ванцетти. Это связано со строительством труб для подключения к системе центрального теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным администрации, движение будет ограничено на участке от ул. Антона Валека до проспекта Ленина. На время ограничения автобус № 46 изменит схему движения, следуя от остановки Пехотинцев в сторону ТЦ «Лента». Он будет проезжать по улице Маршала Жукова — Антона Валека — Вайнера — проспекта Ленина. На участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Напомним, участок улицы Мельникайте от Верх-Исетского бульвара до ул. Нагорной будет перекрыт с 19 августа по 17 ноября. До 19 августа будут перекрывать центр города из-за празднования 300-летия Екатеринбурга. с 22 августа по 30 сентября ограничат движение на участке улицы Павлодарской, которая находится на Уктусе.

Полина Хабарова

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