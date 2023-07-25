В Екатеринбурге с 1 августа изменится нумерация восьми троллейбусов

С 1 августа в Екатеринбурге изменится нумерация восьми троллейбусов №№ 20, 3, 11, 14, 1, 4, 6 и 9. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным администрации в нумерации городских троллейбусов с 1 августа будут следующие изменения:

маршрут № 20 станет № 25: (метро Ботаническая — Академическая);

маршрут № 3 станет № 26 (Коммунистическая — Крауля);

маршрут № 11 станет № 27 (Начдива Онуфриева — Ж/д вокзал);

маршрут № 14 станет № 28 (Академгородок — ЦПКиО);

маршрут № 1 станет № 31 (Химмаш — Ж/д вокзал);

маршрут № 4 станет № 34 (метро Динамо — городская больница № 7);

маршрут № 6 станет № 36 (Химмаш — Академическая);

маршрут № 9 станет № 39 (Табачная фабрика — Белинского).

Как сообщили в администрации, Гортранс решает задачу по приведению нумерации общественного транспорта Екатеринбурга к сквозной: все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, а троллейбусы — с 25 по 39.

Напомним, с 1 августа изменится маршрут трамваев №№ 9, 12, 16 и 17. До 31 июля изменена схема движения автобуса № 09 и перестал курсировать троллейбус № 30. Также до 13 августа трамвайная линия между Екатеринбургом и Верхней Пышмой прекратила свою работу.

Полина Хабарова

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