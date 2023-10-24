Без жалости, но по правилам

Французский президент Эмманюэль Макрон во вторник посетил Израиль, где встретился с представителями руководства страны. Кроме того, он съездил в Рамаллу, проведя там переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Среди заявленных целей этих контактов — установление мира на Ближнем Востоке, гуманитарная помощь Газе и обеспечение безопасности Израиля. Но все же вопросом номер один для Эмманюэля Макрона было освобождение заложников из числа соотечественников. О том, как выглядит этот визит из Парижа, рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил израильского премьера Биньямина Нетаньяху в том, что Израиль не одинок «в этой войне против терроризма»

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил израильского премьера Биньямина Нетаньяху в том, что Израиль не одинок «в этой войне против терроризма»

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Путешествие Эмманюэля Макрона на Ближний Восток проходит в малоблагоприятной для Франции и ее президента ситуации. Число убитых боевиками «Хамаса» французов достигло 30 человек. Уточненное число заложников также выросло: их, по словам главы государства, девять человек. Никаких известий о жизни и здоровье этих людей нет, либо же эти сведения держатся в секрете. Неизвестны даже имена, кроме единственного — франко-израильтянки Мии Шем, промелькнувшей на видеозаписи, сделанной боевиками.

Заложники — это по большому счету главное, что сейчас интересует Францию. Точно так же, как «Хамас» пользуется ими как козырной картой, судьба захваченных французов — в центре политических споров французской общественности.

Левые и правые в связи со всем происходящим упрекают друг друга. Одни — в пренебрежении интересами палестинцев, которое якобы привело к понятному всплеску насилия. Другие — в потакании терроризму и неприкрытом антисемитизме. Глава левой «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон, например, говоря о гибели гражданских лиц в ходе израильской операции, использовал термин «военные преступления», а палестинский террор изображал чуть ли не как освободительную войну.

В этой ситуации безоговорочная поддержка Израиля президентом могла бы расколоть и, чего доброго, столкнуть внутри страны не только сторонников арабов и евреев, но и правые и левые скамьи в Национальной ассамблее.

За несколько дней до президента Макрона в Израиле побывала спикер Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве. Это привело господина Меланшона в ярость: политик обвинил ее в том, что «она разбила лагерь в Тель-Авиве, дабы поощрять бойню в Газе». «Она не находится там от имени французского народа!» — заявил глава «Непокорившейся Франции», прославившийся своим возгласом «Республика — это я!».

У Эмманюэля Макрона было сразу несколько целей и, соответственно, собеседников.

Первыми на израильской земле ими стали не руководители Израиля (то есть президент Исаак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху). И не оппозиционные политики — вошедший после нападения «Хамаса» в «военный кабинет» Бени Ганц или Яир Лапид. Сразу же по прилету, в зале тель-авивского аэропорта Бен-Гурион, господин Макрон встретился с семьями погибших и плененных французов, которым он вновь пообещал сделать все возможное, что, к сожалению, очень близко к невозможному.

После этого у президента появилось право во всеуслышание заявить: «Мы связаны с Израилем общей скорбью». На пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху он пообещал: «Будьте уверены, что мы не оставим вас одних в этой войне против терроризма». И предложил «создать коалицию против "Хамаса"», подключив к ней союзников, которые воевали против террористического «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). Тем самым он приравнял «Хамас» к патентованным и уже изрядно потрепанным террористам. Президент высказался за беспощадную борьбу с ними, но не за счет жизней мирного населения — «без жалости, но по правилам».

Эмманюэль Макрон заявил о том, что заложники должны вернуться домой, причем «все заложники».

Словом, господин Макрон произнес все необходимые жесткие слова, которых ждали от него израильские власти. Однако при этом твердо добавил, что считает необходимым создание палестинского государства, хотя и такого, которое признает право Израиля на существование.

Это было нечто вроде смысловой связки к завершению дипломатического дня, которое президент Макрон посвятил встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом. На сей раз пресс-конференция, точнее выступление двух лидеров, не была отмечена особым взаимопониманием. Французский президент был вынужден выслушать пространную речь президента Аббаса, не отрывавшегося от бумажки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон (слева) и Махмуд Аббас

Фото: Reuters Эмманюэль Макрон (слева) и Махмуд Аббас

Фото: Reuters

Палестинский лидер с первых же слов заговорил об «агрессии» еврейского государства, убивающего женщин и детей, ни словом не обмолвившись о кровавом рейде «Хамаса» на израильскую территорию. Он возложил ответственность за жестокости исключительно на Израиль и «все страны мира, которые его поддерживали». Правда, Махмуд Аббас осудил убийства гражданских лиц с обеих сторон и выступил за освобождение заложников, но потребовал за это в качестве первого шага немедленного прекращения огня и снятия блокады. Военное решение, по его мнению, погрузит Ближний Восток «в региональную, а следом и мировую войну». Требование «справедливости для двух сторон» было единственным намеком на возможность взаимопонимания.

Президент Макрон, говоривший без бумажки, попытался исправить наметившийся крен и в первых же словах выразил сочувствие израильскому народу, напомнив и о жертвах со стороны французов. Атака «Хамаса», по его словам, стала преступлением против израильтян и катастрофой для палестинского народа. Он повторил мысль господина Аббаса о необходимости остановить насилие. Пожалуй, это была единственная общая мысль, высказанная на пресс-конференции.

Советники президента Макрона, несомненно, объяснили ему, что 88-летний Аббас едва ли может представлять всех палестинцев. Возможности и силы его движения «Фатх» ограниченны, его авторитет в палестинском обществе весьма невысок. Единственное, что делало его подходящим собеседником,— это относительно умеренная позиция и тот факт, что главари «Хамаса», завладевшие сектором Газа, являются для него не просто соперниками, но и врагами. В своем ответном слове Махмуд Аббас, как будто пытаясь доказать, что отличается от радикалов из Газы и способен к диалогу с западным миром, сказал, что признает право Израиля на существование.

В течение всего дня президент Макрон проявлял чудеса осторожности, стараясь поддерживать, но не брататься, нажимать, но не угрожать, стараясь насколько возможно оставлять себе свободу маневра.

В среду он продолжит переговоры с обладающими реальными рычагами влияния руководителями арабского мира. Он начинает с Иордании, вероятно, надеясь найти понимание у такой авторитетной фигуры, как король Абдалла II, и других арабских лидеров.