Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Евросоюз приоткрыл врата во внешний мир

В Брюсселе прошел первый форум, посвященный глобальной альтернативе китайскому «Поясу и пути»

Евросоюз проводит свой первый форум, посвященный проекту Global Gateway («Глобальные врата») — инициативе по развитию глобальной сети инфраструктурных проектов в третьих странах. В Брюсселе не скрывают, что эта затея должна стать альтернативой китайскому мегапроекту «Пояс и путь», в который за десять лет его существования успели вписаться порядка 150 стран. Инициатива Пекина заметно повысила его роль на мировой арене и, одновременно с этим, озабоченность Европы своим отставанием в борьбе за влияние в развивающемся мире. Но отвратить мир от сотрудничества с Китаем Евросоюзу будет непросто.

Урсула фон дер Ляйен выступает на форуме Global Gateway

Урсула фон дер Ляйен выступает на форуме Global Gateway

Фото: Johanna Geron, Reuters

Урсула фон дер Ляйен выступает на форуме Global Gateway

Фото: Johanna Geron, Reuters

К первому саммиту Global Gateway 25–26 октября в Брюсселе готовились долгие месяцы, замышляя это мероприятие как нечто судьбоносное и масштабное. Однако по факту оно вышло не таким уж представительным. В столицу Евросоюза приехали лидеры 16 развивающихся стран — главы государств или правительств Намибии, Мавритании, Сенегала, Сомали, Албании, Бангладеш, Кабо-Верде, Руанды, Демократической Республики Конго, Египта, Грузии, Молдавии, Армении, Марокко и Сербии, а также Коморских Островов (чей вес «утяжелился» председательством в Африканском союзе). Кения и Вьетнам ограничились отправкой на форум заместителей премьеров.

При этом в Брюссель не приехали даже лидеры крупнейших стран самого Евросоюза.

Германия, к примеру, отрядила на мероприятие уполномоченного кабинета министров ФРГ по вопросам климата Дженнифер Морган, тогда как Франция и Дания оказались представлены на уровне госсекретарей по вопросам развития. Италия форум вообще пропустила.

Но сей факт (по крайней мере, если исходить из публичных заявлений) не испортил настроение хозяйке мероприятия и главному идейному вдохновителю всей затеи — главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. «Мы будем делать разумные инвестиции в качественную инфраструктуру, соблюдая самые высокие социальные и экологические стандарты, в соответствии с ценностями и стандартами ЕС»,— заявила она 25 октября, открывая форум. И тут же перешла от слов к делу, объявив об инвестициях Евросоюза в проекты по использованию возобновляемых источников энергии во Вьетнаме, Намибии, Бангладеш и на Филиппинах.

Впервые Евросоюз задумался о создании собственной глобальной сети проектов в области инфраструктуры, цифровых технологий, транспорта и энергетики (преимущественно зеленой) летом 2021 года. Тогда же на эти цели было решено выделить на период до 2027 года около €300 млрд. Собирать деньги решили не только за счет государств—членов ЕС, но и при помощи Европейского фонда устойчивого развития и других европейских финансовых институтов и фондов развития, а также с помощью частного бизнеса. И это отчасти стало одной из причин некоторой проволочки с реализацией Global Gateway в последующие полтора года: частные инвесторы поначалу со скепсисом отнеслись к придуманной политиками идее вкладывать деньги в развивающиеся страны ради повышения международного престижа ЕС.

А то, что в планах экономической экспансии ЕС не обошлось без политического подтекста, европейские политики и эксперты поначалу просто не скрывали, а впоследствии стали даже всячески подчеркивать. И конечно, на первый план здесь моментально вышло стремление переиграть Китай вместе с его глобальным инфраструктурным проектом «Пояс и путь», запущенным еще в 2013 году.

Желая представить себя в качестве более надежного партнера для развивающихся стран, европейцы неоднократно подчеркивали, что создают «важные связи, а не зависимости».

Мол, Европа делает акцент на демократических ценностях и прозрачности, тогда как Китай лишь создает на своем «Пути» сплошные долговые ловушки. В марте несколько западных экспертов обнародовали доклад «Китай как международный кредитор последней инстанции» (.pdf), где указали, что порядка 60% китайских займов третьим странам сталкиваются с риском дефолта. Они утверждают: якобы спасая страны с низким уровнем валютных резервов, Пекин их еще больше разоряет. Средняя ставка китайского кредита на экстренное спасение достигает 5%, тогда как у Международного валютного фонда она составляет лишь 2%.

Что предлагают европейские лидеры для спасения ЕС «от вымирания»

Справедлива ли эта критика или нет, но с намеками на то, что иметь дело с китайским «Поясом и путем» опасно, европейцы явно опоздали. Согласно изданной в этом месяце «белой книге» по «Поясу и пути», к настоящему моменту Пекин успел подписать более 200 соглашений о сотрудничестве в рамках этого проекта с более чем 150 странами и 30 международными организациями на пяти континентах. Пусть даже и не каждая страна, подписавшая соответствующий меморандум о взаимопонимании с Пекином, уже успела принять или обязательно примет на своей территории конкретный проект.

Еще более зримым свидетельством того, что экономическое сотрудничество со второй экономической державой мира остается в приоритете у большинства государств, стал Третий форум международного сотрудничества «Пояс и путь». Он прошел в Пекине за неделю до нынешнего европейского форума, собрав представителей более 150 стран и 41 международной организации (см. “Ъ” от 18 и 19 октября). И хотя, как скрупулезно подсчитала европейская пресса, число лидеров, почтивших мероприятие личным присутствием, снизилось по сравнению с аналогичными форумами в 2017 и 2019 годах (тогда их было 29 и 37 соответственно, тогда как в 2023 году на форум приехало 23 главы государств и правительств), среди участников оказалось куда больше мировых тяжеловесов, нежели на этой неделе в Брюсселе.

Вместе с тем и у Евросоюза нашлось что предъявить публике. В этом году в рамках Global Gateway были представлены сразу 89 флагманских проектов для Африки, Латинской Америки и стран Карибского бассейна, Азии и Западных Балкан.

Одним из наиболее значимых в самой Европе сочли запущенный в июле проект Medusa по прокладке сети подводных оптоволоконных кабелей общей протяженностью 7,1 тыс. км, которая соединит 500 исследовательских институтов Марокко, Алжира, Туниса и Египта с университетами Португалии, Испании, Франции, Италии и Кипра.

«Global Gateway — это ребрендинг под единым названием помощи, инвестиций и проектов развития, которые уже осуществляются. Цель — дать странам большее представление о том, что ЕС делает в рамках своей внешней политики развития. Поэтому на запуск проектов не должны уйти десятилетия»,— пояснил “Ъ” эксперт факультета госуправления и политики Университетского колледжа Корка (Ирландия) Найл Дагган.

При этом эксперт усомнился в том, что европейская альтернатива поможет ЕС переиграть Китай с его «мягкой силой». «Я полагаю, что большинство стран примут финансирование от обеих сторон. Мы не находимся в состоянии холодной войны, и страны могут работать как с ЕС, так и с Китаем. Кроме того, нет причин, по которым "Пояс и путь" и проект Global Gateway не могут связать, чтобы помочь странам глобального Юга в развитии необходимой инфраструктуры»,— добавил Найл Дагган.

Примечательно, что на прошлой неделе глава МИД КНР Ван И говорил как раз о том, что китайская инициатива «может быть согласована со стратегией Global Gateway, предложенной ЕС, чтобы использовать их сильные стороны и сформировать синергию для оказания помощи развивающимся странам в ускорении развития инфраструктуры». А постпред КНР при ЕС Фу Цун еще в сентябре заметил на одном из мероприятий в Брюсселе, что встречался со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой и получил от нее заверения в заинтересованности Брюсселя в реализации совместных проектов. Правда, в офисе госпожи Хакалы информацию о таком обмене мнениями опровергли.

Наталия Портякова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...