Евросоюз приоткрыл врата во внешний мир

Евросоюз проводит свой первый форум, посвященный проекту Global Gateway («Глобальные врата») — инициативе по развитию глобальной сети инфраструктурных проектов в третьих странах. В Брюсселе не скрывают, что эта затея должна стать альтернативой китайскому мегапроекту «Пояс и путь», в который за десять лет его существования успели вписаться порядка 150 стран. Инициатива Пекина заметно повысила его роль на мировой арене и, одновременно с этим, озабоченность Европы своим отставанием в борьбе за влияние в развивающемся мире. Но отвратить мир от сотрудничества с Китаем Евросоюзу будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен выступает на форуме Global Gateway

Фото: Johanna Geron, Reuters Урсула фон дер Ляйен выступает на форуме Global Gateway

Фото: Johanna Geron, Reuters

К первому саммиту Global Gateway 25–26 октября в Брюсселе готовились долгие месяцы, замышляя это мероприятие как нечто судьбоносное и масштабное. Однако по факту оно вышло не таким уж представительным. В столицу Евросоюза приехали лидеры 16 развивающихся стран — главы государств или правительств Намибии, Мавритании, Сенегала, Сомали, Албании, Бангладеш, Кабо-Верде, Руанды, Демократической Республики Конго, Египта, Грузии, Молдавии, Армении, Марокко и Сербии, а также Коморских Островов (чей вес «утяжелился» председательством в Африканском союзе). Кения и Вьетнам ограничились отправкой на форум заместителей премьеров.

При этом в Брюссель не приехали даже лидеры крупнейших стран самого Евросоюза.

Германия, к примеру, отрядила на мероприятие уполномоченного кабинета министров ФРГ по вопросам климата Дженнифер Морган, тогда как Франция и Дания оказались представлены на уровне госсекретарей по вопросам развития. Италия форум вообще пропустила.

Но сей факт (по крайней мере, если исходить из публичных заявлений) не испортил настроение хозяйке мероприятия и главному идейному вдохновителю всей затеи — главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. «Мы будем делать разумные инвестиции в качественную инфраструктуру, соблюдая самые высокие социальные и экологические стандарты, в соответствии с ценностями и стандартами ЕС»,— заявила она 25 октября, открывая форум. И тут же перешла от слов к делу, объявив об инвестициях Евросоюза в проекты по использованию возобновляемых источников энергии во Вьетнаме, Намибии, Бангладеш и на Филиппинах.

Впервые Евросоюз задумался о создании собственной глобальной сети проектов в области инфраструктуры, цифровых технологий, транспорта и энергетики (преимущественно зеленой) летом 2021 года. Тогда же на эти цели было решено выделить на период до 2027 года около €300 млрд. Собирать деньги решили не только за счет государств—членов ЕС, но и при помощи Европейского фонда устойчивого развития и других европейских финансовых институтов и фондов развития, а также с помощью частного бизнеса. И это отчасти стало одной из причин некоторой проволочки с реализацией Global Gateway в последующие полтора года: частные инвесторы поначалу со скепсисом отнеслись к придуманной политиками идее вкладывать деньги в развивающиеся страны ради повышения международного престижа ЕС.

А то, что в планах экономической экспансии ЕС не обошлось без политического подтекста, европейские политики и эксперты поначалу просто не скрывали, а впоследствии стали даже всячески подчеркивать. И конечно, на первый план здесь моментально вышло стремление переиграть Китай вместе с его глобальным инфраструктурным проектом «Пояс и путь», запущенным еще в 2013 году.

Желая представить себя в качестве более надежного партнера для развивающихся стран, европейцы неоднократно подчеркивали, что создают «важные связи, а не зависимости».

Мол, Европа делает акцент на демократических ценностях и прозрачности, тогда как Китай лишь создает на своем «Пути» сплошные долговые ловушки. В марте несколько западных экспертов обнародовали доклад «Китай как международный кредитор последней инстанции» (.pdf), где указали, что порядка 60% китайских займов третьим странам сталкиваются с риском дефолта. Они утверждают: якобы спасая страны с низким уровнем валютных резервов, Пекин их еще больше разоряет. Средняя ставка китайского кредита на экстренное спасение достигает 5%, тогда как у Международного валютного фонда она составляет лишь 2%.

Справедлива ли эта критика или нет, но с намеками на то, что иметь дело с китайским «Поясом и путем» опасно, европейцы явно опоздали. Согласно изданной в этом месяце «белой книге» по «Поясу и пути», к настоящему моменту Пекин успел подписать более 200 соглашений о сотрудничестве в рамках этого проекта с более чем 150 странами и 30 международными организациями на пяти континентах. Пусть даже и не каждая страна, подписавшая соответствующий меморандум о взаимопонимании с Пекином, уже успела принять или обязательно примет на своей территории конкретный проект.

Еще более зримым свидетельством того, что экономическое сотрудничество со второй экономической державой мира остается в приоритете у большинства государств, стал Третий форум международного сотрудничества «Пояс и путь». Он прошел в Пекине за неделю до нынешнего европейского форума, собрав представителей более 150 стран и 41 международной организации (см. “Ъ” от 18 и 19 октября). И хотя, как скрупулезно подсчитала европейская пресса, число лидеров, почтивших мероприятие личным присутствием, снизилось по сравнению с аналогичными форумами в 2017 и 2019 годах (тогда их было 29 и 37 соответственно, тогда как в 2023 году на форум приехало 23 главы государств и правительств), среди участников оказалось куда больше мировых тяжеловесов, нежели на этой неделе в Брюсселе.

Вместе с тем и у Евросоюза нашлось что предъявить публике. В этом году в рамках Global Gateway были представлены сразу 89 флагманских проектов для Африки, Латинской Америки и стран Карибского бассейна, Азии и Западных Балкан.

Одним из наиболее значимых в самой Европе сочли запущенный в июле проект Medusa по прокладке сети подводных оптоволоконных кабелей общей протяженностью 7,1 тыс. км, которая соединит 500 исследовательских институтов Марокко, Алжира, Туниса и Египта с университетами Португалии, Испании, Франции, Италии и Кипра.

«Global Gateway — это ребрендинг под единым названием помощи, инвестиций и проектов развития, которые уже осуществляются. Цель — дать странам большее представление о том, что ЕС делает в рамках своей внешней политики развития. Поэтому на запуск проектов не должны уйти десятилетия»,— пояснил “Ъ” эксперт факультета госуправления и политики Университетского колледжа Корка (Ирландия) Найл Дагган.

При этом эксперт усомнился в том, что европейская альтернатива поможет ЕС переиграть Китай с его «мягкой силой». «Я полагаю, что большинство стран примут финансирование от обеих сторон. Мы не находимся в состоянии холодной войны, и страны могут работать как с ЕС, так и с Китаем. Кроме того, нет причин, по которым "Пояс и путь" и проект Global Gateway не могут связать, чтобы помочь странам глобального Юга в развитии необходимой инфраструктуры»,— добавил Найл Дагган.

Примечательно, что на прошлой неделе глава МИД КНР Ван И говорил как раз о том, что китайская инициатива «может быть согласована со стратегией Global Gateway, предложенной ЕС, чтобы использовать их сильные стороны и сформировать синергию для оказания помощи развивающимся странам в ускорении развития инфраструктуры». А постпред КНР при ЕС Фу Цун еще в сентябре заметил на одном из мероприятий в Брюсселе, что встречался со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой и получил от нее заверения в заинтересованности Брюсселя в реализации совместных проектов. Правда, в офисе госпожи Хакалы информацию о таком обмене мнениями опровергли.

Наталия Портякова