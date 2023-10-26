Мэром Первоуральска переизбран Игорь Кабец
Депутаты Первоуральской городской думы переизбрали действующего градоначальника Игоря Кабца на новый срок. Об этом «Ъ-Урал» рассказал руководитель аппарата гордумы Елена Копытова. Кандидатуру господина Кабца поддержали все 24 депутата, присутствовавшие на заседании. Второй кандидат, общественник Денис Степанченко, не получил ни одного голоса.
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Игорь Кабец возглавил Первоуральск в 2018 году, сменив на посту Валерия Хорева, который сложил полномочия «по собственному желанию». Отставка господина Хорева произошла на фоне расследования уголовного дела в отношении бывшего главы управления архитектуры города Константина Гартмана, обвиненного в получении взятки в 800 тыс. руб. за покровительство строительному предприятию.
В 2023 году в Первоуральске наблюдалась проблема с водоснабжением, на которую в ходе визита 15 августа в город обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона поручил Игорю Кабцу обеспечить личный контроль за ситуацией с водоснабжением жителей Первоуральска и «лично проверить, пройти по квартирам, чтобы на месте узнать, нужна ли дополнительная помощь».
В сентябре свердловское отделение Российского экологического общества сообщило о превышении уровня загрязненности воды в Первоуральске в два раза, а мутности — в семь раз. В октябре СКР возбудил уголовное дело из-за грязной воды в городе. Должностных лиц администрации Первоуральска и Водоканала заподозрили в халатности. За неделю до избрания главы Первоуральска, 18 октября, в городе прорвало трубу на водоводе, без холодной воды остались 54 тыс. человек. Близкий к администрации Евгения Куйвашева Telegram-канал «Не для протокола» сообщил, что авария на водоводе является «последним шансом главы доказать, что он способен работать и может преодолевать кризисы».