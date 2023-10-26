Мэром Первоуральска переизбран Игорь Кабец

Депутаты Первоуральской городской думы переизбрали действующего градоначальника Игоря Кабца на новый срок. Об этом «Ъ-Урал» рассказал руководитель аппарата гордумы Елена Копытова. Кандидатуру господина Кабца поддержали все 24 депутата, присутствовавшие на заседании. Второй кандидат, общественник Денис Степанченко, не получил ни одного голоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Игорь Кабец возглавил Первоуральск в 2018 году, сменив на посту Валерия Хорева, который сложил полномочия «по собственному желанию». Отставка господина Хорева произошла на фоне расследования уголовного дела в отношении бывшего главы управления архитектуры города Константина Гартмана, обвиненного в получении взятки в 800 тыс. руб. за покровительство строительному предприятию.

В 2023 году в Первоуральске наблюдалась проблема с водоснабжением, на которую в ходе визита 15 августа в город обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона поручил Игорю Кабцу обеспечить личный контроль за ситуацией с водоснабжением жителей Первоуральска и «лично проверить, пройти по квартирам, чтобы на месте узнать, нужна ли дополнительная помощь».

В сентябре свердловское отделение Российского экологического общества сообщило о превышении уровня загрязненности воды в Первоуральске в два раза, а мутности — в семь раз. В октябре СКР возбудил уголовное дело из-за грязной воды в городе. Должностных лиц администрации Первоуральска и Водоканала заподозрили в халатности. За неделю до избрания главы Первоуральска, 18 октября, в городе прорвало трубу на водоводе, без холодной воды остались 54 тыс. человек. Близкий к администрации Евгения Куйвашева Telegram-канал «Не для протокола» сообщил, что авария на водоводе является «последним шансом главы доказать, что он способен работать и может преодолевать кризисы».

Василий Алексеев

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