В Первоуральске мутность воды оказалась в семь раз выше нормы

Лабораторные исследования выявили высокий уровень загрязненности воды в Первоуральске: запах превысил норму в два раза, а мутность — в семь раз. Об этом сообщили в свердловском отделении Российского экологического общества (РЭО). Оказались завышены показатели предельно допустимых концентраций марганца и железа.

С просьбой провести независимый отбор проб к председателю свердловского отделения РЭО Алексею Вихареву обратился депутат думы Первоуральска Дмитрий Хаймин. Для проверки вода была отобрана в четырех квартирах многоквартирных домов на улицах Вайнера, Советской, Пархоменко.

Для большей объективности отобранные пробы представители РЭО передали в две разные лаборатории. Результаты проб оказались идентичны. «Причиной мутности чаще всего являются частицы песка, гальки и ила. Специалисты не рекомендуют ни пить такую воду, ни использовать в приготовлении пищи. Даже для использования в быту вода должна быть прозрачной, без запаха и вкуса»,— прокомментировал господин Хаймин на своей странице.

«Проблему придется решать на областном и федеральных уровнях. Результаты мы уже отправили в надзорные органы и областным чиновникам», — заявили в свердловском отделении Российского экологического общества (РЭО).

В последние полгода жители Первоуральска регулярно жалуются на мутную воду из водопровода. В последние выходные во дворах многоквартирных домов скапливались очереди к водовозам: люди приходят с канистрами и банками за чистой водой. Проверку качества воды в августе организовала прокуратура Свердловской области, а губернатор Евгений Куйвашев поручил мэру Первоуральска лично заняться решением вопроса.

Глава Первоуральска Игорь Кабец в минувшую среду провел экспертное совещание со специалистами в области гидрологии и участниками группы по контролю качества воды. Эксперты пришли к мнению, что к проблемам снабжения привели экстремальные погодные условия на Урале, истощившие поверхностные и подземные воды. «Основной источник питьевой воды в Первоуральске — Верхне-Шайтанский пруд. На сегодняшний день уровень воды в нем находится на уровне 4,5 м, что на 2,5 м ниже средней нормы. В связи с этим принято решение уменьшить водозабор, компенсируя недостающий объем за счет Нижне-Сергинского и Ревдинского водохранилищ по запасным водопроводам»,— сообщили в администрации города, добавив, что комплексный план по решению вопросов водоснабжения будет учитывать различные варианты развития событий на десятилетия вперед.

Ирина Пичурина

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