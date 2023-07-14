Маслозавод продают в Воронежской области за 1,2 млрд рублей

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже расположенного в Новохоперске Воронежской области завода растительных масел за 1,2 млрд руб. Уточняется, что предприятие находится на улице Тимирязева, 2. Название завода не раскрывается, однако, по данным «СПАРК-Интерфакс», по этому адресу зарегистрировано ООО «Завод растительных масел "Новохоперский"».

Согласно объявлению, продаются основное производство на земельном участке площадью 5,2 га, база для хранения сырья на 3,2 га, железнодорожная база примерно на 2 га. Также покупателю предлагают зерновозы, погрузчик и другую спецтехнику. В объявлении указано, что объем производимого сырья превышает 50 тыс. т в сезон. В месяц выпускается 2,1-2,2 тыс. т прессового масла, 1,5-1,65 тыс. т жмыха. Мощность цеха рафинации-дезодорации составляет 1,5 тыс. т в месяц. По мнению продавца, вложения в приобретение завода окупятся за семь лет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод растительных масел "Новохоперский"» зарегистрировано в Воронежской области в 2016 году как правопреемник одноименного ЗАО, работавшего с 1992 года. Уставный капитал — 4,97 млн руб. Основной вид деятельности — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. 48% ООО принадлежит его гендиректору Сергею Маркину, еще 52% — Алексею Никонову. Выручка компании в 2022 году составила 623,4 млн руб., убыток — 150,4 млн руб. В 2021 году завод получил 977,7 млн руб. выручки и 3,1 млн руб. чистой прибыли.

В 2020 году саратовское ООО «Регионагросервис» подало в арбитражный суд Воронежской области иск о признании новохоперского предприятия банкротом. В документах суда было сказано, что размер задолженности превышает 300 тыс. руб. В удовлетворении иска было отказано.

Алина Морозова

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