Семечку заставят отжаться

Как стало известно «Ъ-Черноземье», крупнейший маслозавод в Тамбовской области, АО «Экоойл» депутата облдумы Сергея Максимова, скорректировал параметры расширения производства. Компания намерена инвестировать 1,6 млрд руб. в строительство цеха экстракции жмыха мощностью 252 тыс. т шрота в год, а также в увеличение производства подсолнечного масла. Эксперты предупреждают о сокращении спроса на шрот, но считают, что переработка жмыха позволит увеличить рентабельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об изменении параметров инвестпроекта АО «Экоойл» «Ъ-Черноземье» рассказали в правительстве Тамбовской области. Стоимость возведения цеха экстракции жмыха подсолнечника (остатки семечек после отжима масла) и дополнительных мощностей по хранению и перевалке зерна возросла с заявленных два года назад 700–800 млн до 1,6 млрд. руб. Большую часть инвестиций в 973,4 млн руб. компания планирует обеспечить собственными средствами, на оставшиеся 652,6 млн руб. может быть привлечен кредит.

Цех, по проекту, позволит увеличить объем выпускаемого заводом подсолнечного масла на 4% — в процессе экстракции из жмыха выделяют дополнительное масло. Но основным его профилем будет производство шрота (корм для сельхозживотных), мощность оценивается в 252 тыс. т в год (750 т в сутки).

Элеватор планируется с максимальной мощностью хранения 1,9 млн т зерновых и масличных культур в год, а также сушки 3,3 млн т зерна и подработки 2,7 млн т. По приемке его возможности оцениваются в 664 тыс. т в год, по отгрузке — в 634 тыс. т

Впервые о проекте стало известно в июле 2021 года. Он был задуман и анонсировал еще во время губернаторства Александра Никитина. Планировалось увеличить мощность маслозавода по переработке с 650–700 т в сутки до 2 тыс. т. за счет отказа от «тормозящего мощность» процесса вторичного отжима в пользу более эффективной экстракции. Однако, по данным «Ъ-Черноземье», фактически к активной реализации компания смогла приступить только сейчас, поскольку сдвигала сроки строительства и корректировала параметры. Накануне глава Тамбовщины Максим Егоров сообщил о предоставлении проекту 86,6 млн руб. льгот по налогу на имущество на весь срок реализации — с конца 2023-го по начало 2028 года. Власти рассчитывают на создание предприятием 49 рабочих мест и выплату 496,7 млн руб. налогов, в том числе 407,6 млн руб. — в областной бюджет.

По данным Kartoteka.ru, АО «Экоойл» зарегистрировано в селе Большая Липовица Тамбовской области в 2006 году. Основной вид деятельности — производство масел и жиров. Гендиректор — депутат тамбовской облдумы от «Единой России» Сергей Максимов. Акциями завода вместе с ним владеют как миноритарии Лариса Максимова и Илья Мармазин. В 2021 году выручка «Экоойла» составила 820,4 млн руб. (+40% к 2020-му), чистая прибыль — 8,7 млн руб. (+69%).

Генеральный директор воронежского завода по производству подсолнечного масла «Олсам» Павел Краснов напоминает, что экстракция жмыха необходима любому маслозаводу для эффективного ведения бизнеса: «Проект "Экоойла" связан не только с намерением выпускать шрот, но и непосредственно с основным производством. Выжимать максимальное количество масла без экстракции невозможно. Цена на шрот сейчас достаточно низкая, но в целом по выпуску подсолнечного масла экономика сложилась неплохая».

В то же время подсолнечный шрот востребован на мировых рынках. За минувший сезон (сентябрь-декабрь 2022/2023 годов) Россия экспортировала около 600 тыс. т подсолнечного шрота — это близко к рекорду сезона 2019/2020, подчеркивают в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР): «РФ сумела диверсифицировать поставки. Существенное сокращение экспорта в страны ЕС было компенсировано наращиванием отгрузок в Беларусь и Китай». Параллельно растет и экспорт альтернативного рапсового шрота: в июле-декабре 2022 года он составил 200 тыс. т — на 50% больше прошлого сезона. Экспорт из России третьего ключевого вида шрота — соевого в сентябре-декабре сократился до 150 тыс. т (250 тыс. т годом ранее), но одновременно еще значительнее уменьшился его импорт, констатируют в ИКАР.

По данным центра «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ, вывоз за рубеж тамбовской масложировой продукции по сравнению с другими регионами Черноземья пока невелик — в 2022 году он составил $24 млн (на 6% меньше, чем годом ранее; у Воронежской области за тот же период — $215 млн). Весь этот объем приходится на подсолнечное масло. В основном тамбовское масло поставляется в Узбекистан, Киргизию и Афганистан; в первой десятке импортеров из европейских стран числится только Сербия.

Собеседник «Ъ-Черноземье» на рынке переработки масличных заметил, что даже существующие российские маслозаводы недозагружены, несмотря на выросшие урожаи подсолнечника: «Ранее в России собирали 11 млн т семечки, сейчас — около 15 млн т, существующие мощности рассчитаны на 22 млн т». По его словам, продать «огромный объем» в дополнительно 250 тыс. т подсолнечного шрота только в России «очень сложно», а наладить экспорт можно лишь «при наличии соответствующего опыта и связей».

Сергей Калашников, Олег Мухин