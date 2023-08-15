В воронежской ОЭЗ «Центр» могут построить маслозавод за 1,8 млрд рублей

Местное ООО «Воронеж ойл» планирует построить в особой экономзоне (ОЭЗ) «Центр» маслоэкстракционный завод (МЭЗ) стоимостью порядка 1,8 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам встречи представителей компании с губернатором Александром Гусевым.

По данным облправительства, на предприятии планируют перерабатывать рапс и другие масличные культуры в растительное масло и шрот. Мощность переработки оценивается в 100 тыс. т сырья в год, мощность производства не раскрывается. Власти рассчитывают на создание более 70 рабочих мест.

Господин Гусев «поддержал инвестпроект», сообщили в облправительстве. Там добавили, что он «соответствует критериям для получения статуса резидента ОЭЗ»: « Земельный участок определен. Компания изучила и вопрос с доставкой сырья».

Ожидается, что продукция предприятия будет в том числе экспортироваться

В облправительстве сообщили, что в проект инвестирует собственные средства и кредиты группа компаний «Мегаполис», которая владеет несколькими небольшими торговыми центрами в Воронеже, Борисоглебске, Семилуках, Острогожске. С 2020 года ГК также занимается производством масла на предприятии в Моршанске Тамбовской области.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Воронеж ойл» зарегистрировано в Воронеже 9 июня 2023 года. Уставный капитал — 1 млн руб. Основной вид деятельности — производство масел и жиров. Гендиректором выступает владелец 55% компании Александр Шалаев. Еще 45% — у Владимира Зуева. Финансовые показатели не раскрывались. Господин Шалаев владеет долями еще в четырех компаниях: воронежских ООО «Торговые ряды» (оборот в 2022 году — 29,4 млн руб.), ООО «РТК-проф» (47,3 млн руб.), а также тамбовском ООО «Моршанский МЭЗ» (159,4 млн руб.). Основным в этой группе компаний считается ООО «Мегаполис», где ему принадлежат 25%, а еще три равных доли — Сергею Зуеву, Игорю Кривоносову и Татьяне Шумковой. Оборот этой компании в 2022 году составил 116,7 млн руб., чистая прибыль — 7,4 млн руб.

Сергей Калашников

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