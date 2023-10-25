Нетаньяху рассказал о подготовке наземной операции в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к нации заявил, что израильская армия готовится к наземной операции в секторе Газа. При этом господин Нетаньяху не уточнил, когда конкретно она начнется. По его словам, решение о наземной операции было принято командованием единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Мы готовимся к наземному вторжению. Не буду уточнять когда, как и сколько. Я также не буду подробно описывать ряд соображений, о большинстве из которых общественность не знает. И так и должно быть. Это путь, чтобы мы защитили жизни наших солдат»,— сказал господин Нетаньяху (цитата по The Times of Israel). Он также отметил, что цель израильской армии — уничтожить палестинскую группировку «Хамас» и вернуть заложников.

Сегодня, 25 октября, президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отложить начало наземной операции, чтобы попытаться безопасно вывезти из сектора Газа заложников. 22 октября Минобороны Израиля прогнозировало, что наземная операция в секторе Газа может продлиться три месяца. Израильская армия анонсировала операцию 19 октября.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Без жалости, но по правилам».