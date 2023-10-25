Байден попросил Израиль отложить наземную операцию для помощи заложникам

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отложить начало наземной операции на территории сектора Газа. Он уточнил, что решение о начале операции остается за Израилем. Также господин Байден заявил, что у него нет уверенности в правдивости данных палестинской стороны о числе погибших в ходе конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Silbiger, Reuters Фото: Sarah Silbiger, Reuters

«Я сказал ему (Биньямину Нетаньяху.— ''Ъ''), что если можно безопасно вывести людей (заложников "Хамаса".— ''Ъ''), то именно это он и должен сделать»,— сказал американский президент во время пресс-конференции в Белом доме (цитата по Bloomberg) с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом.

«"Хамас" прячется за палестинскими мирными жителями, это подло и, неудивительно, трусливо. Это является дополнительной проблемой для Израиля, когда они пытаются бороться против "Хамаса". Однако это не отменяет необходимость действовать в соответствии с правилами ведения войны, и Израиль должен делать все возможное ради защиты мирных граждан. Это сложно»,— сказал господин Байден. Соединенные штаты, как сообщил Джо Байден, гарантируют Израилю свою помощь, которая необходима «для защиты от этих террористов». Ранее в Пентагоне заявили о планах направить Израилю две батареи системы ПРО «Железный купол».

Данным Палестины о количестве жертв с ее стороны, по словам президента США, доверять нельзя. «У меня нет доверия к цифрам (погибших), которыми оперируют палестинцы»,— сказал он. По словам господина Байдена, он не уверен, что «палестинцы говорят правду о том, сколько людей было убито», но при этом американский президент полагает, что среди погибших палестинцев «есть невиновные люди». По последним данным Минздрава Палестины, на территории сектора Газа с начала конфликта погибли как минимум 5,7 тыс. человек. На территории Израиля, по информации властей страны, погибли 1,4 тыс. человек.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Без жалости, но по правилам».

Петр Бузлаев