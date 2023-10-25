Мигрантам придают цифровизованный вид

Правительство планирует запустить электронный реестр с данными о пребывающих в РФ работниках-иностранцах и их работодателях. Это позволит в реальном времени отслеживать карьерные треки трудовых мигрантов и даст властям детальную информацию о рынке труда. Помимо этого, государство планирует перевести в онлайн все виды взаимодействия с приезжающими на работу и готово вкладываться в адаптацию приезжих. На фоне отсутствия у работодателей интереса конкурировать за работников зарплатами это выглядит как «обходной» путь борьбы с кадровым дефицитом. Вопрос лишь в том, что власти захотят от нанимателей взамен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стратсессия по миграционной политике, которую провел вчера Михаил Мишустин, должна помочь правительству определиться с концептуальными решениями в этой сфере, для чего требуются детальные данные о трудовой миграции

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Стратсессия по миграционной политике, которую провел вчера Михаил Мишустин, должна помочь правительству определиться с концептуальными решениями в этой сфере, для чего требуются детальные данные о трудовой миграции

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правительство планирует создать электронные реестры работодателей и находящихся в РФ работников-иностранцев, сообщил в ходе стратегической сессии по миграционной политике премьер-министр Михаил Мишустин. Сессии, напомним, являются частью подготовки обновленной Концепции государственной миграционной политики, определенности с которой пока нет. «Нужно четко понимать, кто приезжает в нашу страну, какими профессиональными знаниями и опытом обладают эти люди, соотносить такие сведения с развитием рынка труда по конкретным отраслям, мониторить динамику изменения ситуации, определять, где может возникнуть критический недостаток собственных кадров. И, исходя из всего комплекса данных, принимать выверенные решения»,— отметил премьер. Он подчеркнул, что в рамках внедрения цифровых инструментов в сфере управления миграцией планируется осуществить перевод всех видов взаимодействия госорганов с иностранными гражданами в онлайн-формат и это в том числе поможет усилить контроль «в такой чувствительной сфере, как миграция».

Правительство внесло в Госдуму законопроект о реорганизации миграционного учета еще осенью 2022 года. По замыслу МВД, документ должен расширить спектр услуг подведомственного ФГУП «Паспортно-визовый сервис» и профильного московского «миграционного» МФЦ для оформления документов трудовых мигрантов и регистрации граждан по месту жительства (см. “Ъ” от 28 ноября 2022 года). Однако, судя по базе данных ГД, документ завис после первого чтения в январе — вероятно, как раз в ожидании ряда концептуальных решений в сфере регулирования миграции.

Реестр работодателей и трудовых мигрантов выглядит логичным продолжением реформы.

При этом помимо контроля за въезжающими он также даст правительству новые данные о состоянии рынка труда. В перспективе, напомним, правительство должно начать ежегодно формировать и прогноз кадровых потребностей российской экономики — поручение об этом на Госсовете в сентябре дал Владимир Путин (см. “Ъ” от 22 сентября). Иностранные работники занимают заметный сегмент в экономике РФ: по оценкам, их от 6 млн до 9 млн человек, большая часть — в строительстве, розничной торговле, секторе услуг и АПК. И хотя сама по себе идея детального прогноза потребности в работниках, как уже писал “Ъ”, вызывает ряд вопросов, решить задачу без конкретных данных о мигрантах невозможно в принципе: сейчас информация о них в основном поступает из опросов.

Также правительство прорабатывает возможность создания цифровой платформы, где будут размещаться учебные и методические материалы для изучения русского языка приезжающими жить и работать в Россию иностранцами. «Это будет способствовать более быстрой адаптации трудовых мигрантов»,— пояснили в пресс-службе Белого дома. Этот проект, вероятно, также ориентирован в том числе на заполнение дефицитного российского рынка труда.

Отметим, кадровый дефицит, по данным лаборатории конъюнктурных опросов ИЭП имени Гайдара, рекордно увеличивает планы работодателей планировать повышение зарплат. Пока, однако, как следует из данных ЦБ, эти планы сбываются только частично, и труд в РФ остается недооценен (см. “Ъ” от 23 октября). В этой ситуации предложение государства взять на себя часть расходов на привлечение иностранных работников, создавая структуру для их адаптации, выглядит нелогичным, что, возможно, будет скорректировано за счет новых подходов к налоговой нагрузке.

Анастасия Мануйлова