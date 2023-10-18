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Коммерсантъ FM
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Учить или переобучать

В правительстве обсудили подготовку кадров для промышленности

Наибольший дефицит кадров в РФ сейчас сложился в машиностроении, химическом секторе, в строительстве и на транспорте, сообщил во вторник в ходе стратегической сессии по трудовому образованию премьер-министр Михаил Мишустин. Чтобы удовлетворить растущий спрос работодателей на квалифицированные производственные кадры, правительство планирует расширять практико-ориентированные учебные форматы и привязать контрольные цифры приема в вузы и колледжи к реальным и просчитываемым на пять лет вперед потребностям компаний.

Для заполнения вакансий на производствах Белый дом предлагает сложить теорию и практику обучения профессиям (на фото — глава правительства Михаил Мишустин)

Для заполнения вакансий на производствах Белый дом предлагает сложить теорию и практику обучения профессиям (на фото — глава правительства Михаил Мишустин)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Для заполнения вакансий на производствах Белый дом предлагает сложить теорию и практику обучения профессиям (на фото — глава правительства Михаил Мишустин)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник провел стратегическую сессию по развитию системы образования для рынка труда. Отметив, что после ухода с российского рынка иностранных компаний отечественные предприятия начали занимать освободившиеся ниши, премьер напомнил о стоящей перед властями задаче добиться значимого роста в обрабатывающих отраслях. Для этого их надо обеспечить квалифицированными специалистами, и на этом, по словам Михаила Мишустина, должна быть сконцентрирована вся система профессиональной подготовки кадров.

Премьер-министр сообщил, что сейчас самый высокий спрос на работников в машиностроении, химической отрасли, в строительстве и на транспорте. Кроме того, в ближайшие несколько лет необходимость в кадрах будет увеличиваться в сфере науки, в здравоохранении и в секторе информационных технологий.

Отметим, что частично проблема кадров решается в рамках федерального проекта «Приоритет», который предусматривает создание образовательно-производственных кластеров, представляющих собой интеграцию колледжей и предприятий реального сектора. С сентября 2022 года такие учебные заведения совместно с работодателями готовят кадры для приоритетных отраслей экономики. По приведенным премьером данным, объем частных вложений в образовательные программы и в обновление материально-технической базы достиг 3,5 млрд руб. «К концу 2024 года колледжи в рамках этой программы выпустят 150 тыс. компетентных мастеров, готовых выйти на работу»,— отметил Михаил Мишустин. Как ранее сообщал “Ъ”, в рамках программы «Профессионалитет» предполагается трудоустройство не менее 85% выпускников (см. “Ъ” от 30 мая).

Помимо трансформации образовательных программ, правительство намерено изменить подход к определению контрольных цифр приема в колледжи и вузы, начав рассчитывать их исходя из запросов компаний. Для этого необходимо начать формировать кадровый прогноз потребностей экономики на пять лет вперед (соответствующее поручение по итогам Госсовета в сентябре дал президент; см. “Ъ” от 22 сентября). Отметим, впрочем, что, хотя практика таких прогнозов существует во многих странах, они редко сбываются полностью из-за невозможности точно предсказать пути развития технологий. Кроме того, возможно, что свести все данные о российском рынке труда воедино не удастся, особенно это касается оценки размеров неформального сектора и рынка труда мигрантов.

В этих условиях может помочь другой инструмент поддержки рынка труда — программы переобучения, использование которых позволяет гибко реагировать на требования рынка труда. Сейчас государственные программы переобучения существуют в рамках нацпроекта «Демография» и ежегодно охватывают несколько десятков тысяч человек. Но этим занимаются и сами работодатели — как подсчитали в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ, на собственные корпоративные университеты они тратят до 1,8% от фонда оплаты труда, Впрочем, подобные затраты в сравнении с другими странами можно назвать низкими.

Анастасия Мануйлова

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