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Коммерсантъ FM
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МВД предложило разрешить иностранцам краткосрочное пребывание в РФ на 90 дней в год

МВД в рамках своего законопроекта, внесенного в правительство в сентябре 2022 года, предлагает ввести единый срок краткосрочного пребывания иностранцев в России. Он будет ограничен 90 днями в течение года, рассказали «РИА Новости» в ведомстве.

Предлагается установить три миграционных режима: краткосрочное пребывание, долгосрочное пребывание и постоянное проживание. Долгосрочное подразумевает, что в стране можно оставаться более 90 дней в течение года без получения права на постоянное (бессрочное) проживание. Для иностранцев с правом на долгосрочное пребывание (в том числе студентов и трудовых мигрантов) срок пребывания будут определять «в зависимости от оснований получения такого права», уточнили в МВД.

Сейчас иностранцы могут находиться в России без визы не более 90 дней в течение полугода. Непрерывный срок временного пребывания для таких граждан не может превышать 90 дней.

По данным FinExpertiza, в 2022 году количество иностранных граждан, приехавших в Россию на работу, достигло 3,47 млн, что на треть больше, чем годом ранее. В ноябре правительство внесло в Госдуму законопроект о реорганизации миграционного учета. Он расширяет использование МВД услуг ведомственного ФГУП «Паспортно-визовый сервис» и профильного московского МФЦ для оформления документов трудовых мигрантов и их регистрации по месту жительства. Президентский Совет по правам человека раскритиковал инициативу.

Подробности — в материале «Совет по правам мигрантов».

Лаура Кеффер

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