Прогноз работы

С 2024 года правительство начнет выпускать прогноз по потребности в кадрах для российской экономики. Соответствующее поручение в ходе заседания Госсовета (см. также стр. 3) дал Владимир Путин. Практика существует во многих странах, но кадровые прогнозы редко сбываются полностью, кроме того, в РФ отсутствует часть данных по некоторым сегментам рынка труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

С 2024 года правительство начнет ежегодно готовить пятилетний прогноз по кадровым потребностям российской экономики. Об этом вчера на заседании президиума Госсовета, посвященного вопросам рынка труда, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что встреча Госсовета «проходит на фоне рекордно низкой безработицы», и назвал этот индикатор одним из важнейших для оценки «эффективности всей нашей экономической политики, ее социального измерения». Он отметил и снижение молодежной безработицы в результате действия «специальной программы правительства», хотя пока она превышает средний показатель для всего населения. В то же время он отметил, что низкий уровень безработицы может обернуться для экономики РФ дефицитом трудовых ресурсов: «Мы знаем, что такая проблема уже существует. И мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу».

Правительство должно будет начать формировать пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, а также в разрезе конкретных регионов, отраслей и профессий уже в 2024 году. «Именно на его основе будем теперь рассчитывать параметры подготовки кадров со средним и высшим профессиональным образованием»,— сказал президент, «современный удобный механизм» позволит учитывать и нацпроекты, и инфраструктурные программы, перспективы развития территорий, инвестпланы госкорпораций.

В перспективе, заявил глава Минтруда Антон Котяков, прогноз мог бы стать основным ориентиром при определении контрольных цифр приема по всем направлениям профобучения, это позволит «нейтрализовать риски неудовлетворенного спроса на труд». Дополнительно министерство предлагает детализировать квоту приема на целевое обучение по программам высшего образования, закрепив 90% от нее под потребности конкретных предприятий.

Сейчас кадровые прогнозы на государственном уровне формируют во многих странах, но чем более детальными они являются, тем ниже их прогностическая ценность, говорит замглавы Центра трудовых ресурсов Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников. «Кроме того, даже макропрогнозы регулярно ошибаются. Кто, например, мог предсказать экономический кризис 2008 года или заранее оценить влияние пандемии коронавируса?» — замечает экономист. Кадровый прогноз может служить ориентиром для развития государственной системы образования, возражает старший научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. В то же время, признает он, существует несколько источников данных о российском рынке труда и далеко не все они могут быть сведены в единую картину. «Есть опросные данные, которые собирает Росстат, есть административные данные Социального фонда, и у каждого вида свои недостатки. Кроме того, часть российского рынка труда — например, неформальные работники или мигранты — плохо отражается и там, и там»,— констатирует он. Отметим, что миграция и неформальная занятость на рынке труда часто выполняют роль демпфера колебаний спроса и предложения, однако исторически этот механизм всегда обеспечивался высокой привлекательностью РФ для мигрантов из Средней Азии, что в меняющихся условиях внешней торговли РФ совершенно не гарантировано.

Анастасия Мануйлова