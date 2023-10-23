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Коммерсантъ FM
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Дефицит рабочих рук компенсируют только надежды

Мониторинг кадровой обеспеченности

Октябрьский обзор Банка России «Мониторинг предприятий» фиксирует фронтальное ухудшение оценок обеспеченности компаний РФ работниками во всех отраслях — показатель достиг минимума с начала наблюдений в 2020 году, когда ЦБ начал публиковать оперативные срезы положения предприятий в связи с потребностью в быстрых данных из-за пандемии COVID-19. В отраслевом сопоставлении чаще всего о дефиците кадров в опросах (проводились в первые две недели октября) заявляют представители промышленных и сельхозпредприятий. Абсолютным лидером «кадрового голодания» выступают обрабатывающие производства (см. график), а наименее затронуты им торговля и услуги — однако тренд на ухудшение оценки компаниями обеспеченности рабочими руками после некоторой стабилизации зимы 2022–2023 годов повсеместен.

Происходящее может быть следствием обнаруженного ЦМАКП в октябрьском макрообзоре торможения роста реальных зарплат (вплоть до перехода к локальному снижению в промышленности и сельском хозяйстве) — что сокращает их способность вовлекать в рынок труда новых работников: ранее “Ъ” уже отмечал, в частности, потерю части конкурентоспособности рублевых зарплат для трудовых мигрантов. «Несмотря на дефицит труда, компании, похоже, уже не могут достаточно быстро повышать оплату труда. Пока, конечно, можно говорить скорее о тенденции остановки роста и переходе ко временной стагнации реальной зарплаты, не более того»,— предполагали в ЦМАКП.

Сами работодатели, однако, сохраняют завышенный оптимизм планов найма. «Ожидания предприятий стали более позитивными, особенно у компаний строительства, сельского хозяйства, а также транспортировки и хранения»,— отмечают аналитики Банка России. Месяцем ранее крайне высокие планы найма отмечал и Сергей Цухло из ИЭП им. Гайдара — при этом хроническая неудовлетворенность их исполнением практически не оказывала влияния на сами планы: так, в сентябре в условиях уже очевидного кадрового голода они снижались лишь на два пункта, а по данным ЦБ в октябре, в промышленности, например, вновь вернулись к росту. В целом ситуация, видимо, близка к равновесию между вызывающим перегрев экономики спросом (см. текст рядом) и подошедшими к ограничителям (кадровым, зарплатным и инвестиционным) возможностями компаний наращивать предложение — но признавать это они не готовы.

Олег Сапожков

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