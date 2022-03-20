«Русал» отрезают от сырья

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Решение властей Австралии прекратить поставки глинозема в Россию увеличивает давление на «Русал», который из-за боевых действий на Украине остановил работу Николаевского глиноземного завода, второго по объему производства в составе холдинга. По мнению аналитиков, российская компания сократит экспорт глинозема, чтобы обеспечить сырьем собственное производство алюминия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Русал» будет вынужден сократить экспорт глинозема или увеличить закупки на рынке из-за ухудшающейся ситуации с сырьевым обеспечением. 20 марта Австралия заявила о запрете экспорта в Россию глинозема и алюминиевых руд. Это, по замыслу властей страны, должно ограничить возможности российских производителей алюминия. По оценке правительства Австралии, страна обеспечивает 20% поставок глинозема в Россию. В «Русале» заявили “Ъ”, что «оценивают последствия» этого решения.

Это не первый удар по цепочкам поставок российской компании. 1 марта «Русал» временно приостановил производство на Николаевском глиноземном заводе (Украина) из-за «неизбежных логистических и транспортных проблем на Черном море и прилегающих территориях». Отгрузки глинозема из порта Николаева также были приостановлены, сообщала консалтинговая фирма Wood Mackenzie. Прекратила поставки бокситов и глинозема в Россию американская Alcoa, однако она не является партнером «Русала» по производству сырья для алюминия.

Согласно отчету «Русала» об операционных результатах за 2021 год, общее производство глинозема компании составило 8,3 млн тонн. В Австралии «Русал» производил 742 тыс. тонн глинозема (9% от общего производства) на предприятии Queensland Alumina (QAL), в котором российской компании принадлежит 20%, а контролирует актив Rio Tinto. Она, по сообщению The Wall Street Journal, намерена разорвать все коммерческие отношения с российским бизнесом из-за конфликта на Украине. Что касается QAL, то Rio Tinto «рассматривает варианты для этого партнерства».

Николаевский глиноземный завод — один из ключевых активов «Русала», на котором производилось около 20% сырья компании, и второй по мощности после ирландского завода Aughinish Alumina. Всего у «Русала» девять заводов по производству глинозема.

9 процентов от производства глинозема «Русала» приходится на Австралию.

«Русал» в основном продает глинозем, но часть также и закупает. У третьих сторон компания закупила в 2021 году 836 тыс. тонн, а продала 1,7 млн тонн. Возможности роста производства ограниченны, так как большинство глиноземных заводов работают практически на полной мощности. Только загрузка заводов компании на Ямайке и в Гвинее составляет сравнительно низкие 43% и 68% соответственно. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров считает, что с учетом неработающего Николаевского завода и запрета на вывоз глинозема из Австралии «Русал» будет вынужден увеличивать закупки глинозема на мировом рынке, что может сказаться на цене глинозема. Также, скорее всего, глинозем с собственных заводов компания будет направлять на свои плавильные производства, а не продавать трейдерам. Таким образом можно компенсировать 30% выпадающего объема глинозема.

Западные санкции пока оказывают ограниченное влияние на «Русал», хотя запрет на ввоз российского алюминия в Европу обсуждался в рамках четвертого пакета санкций. Ситуация на мировом рынке алюминия играет на руку российской компании: тонна алюминия на LME стоит $3398, и до этого года рынок не видел подобных цен. Инвестиционный банк «Синара» называет «Русал» и «Норникель» защитными инвестициями в секторе металлургии и горнодобычи. Как отмечают аналитики банка, поставки никеля, алюминия, меди и металлов платиновой группы из России остаются критически важными для мировой экономики, поэтому потенциальное распространение санкций на эти металлы создаст гигантские дисбалансы в соотношении спроса и предложения в глобальном масштабе в 2022–2023 годах и приведет к дальнейшему росту цен. По мнению аналитиков, масштабного снижения объемов продукции компаний не ожидается, а рост цен на металлы и ослабление рубля поддержит прибыли компаний.

Евгений Зайнуллин