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Коммерсантъ FM
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Глинозем земли китайской

Россия наращивает импорт в условиях остановки завода «Русала» на Украине

Китай впервые с 2018 года поставил в Россию крупные партии глинозема. Тогда это объяснялось санкциями в отношении «Русала», в результате которых были блокированы поставки из Ирландии и Ямайки. На этот раз проблемы могут быть связаны с остановкой глиноземного завода в украинском Николаеве из-за боевых действий и запретом Австралии на поставки сырья в Россию. Эксперты полагают, что «Русал» будет вынужден увеличивать закупки глинозема в Китае.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Китай наращивает поставки в Россию глинозема, который служит сырьем для производства алюминия. Как следует из данных китайской таможни, если в январе и феврале Россия закупила в Китае символические 377 и 320 тонн глинозема, то в марте — 9,9 тыс. тонн, а в апреле — уже 123,8 тыс. тонн. Для сравнения: в апреле 2021 года Китай экспортировал в РФ только 136 тонн глинозема, то есть поставки выросли почти в 900 раз. Более того, за весь прошлый год китайские поставки составили 1,4 тыс. тонн глинозема. В «Русале» не предоставили комментариев.

Китай редко экспортирует глинозем, перерабатывая его внутри страны. Крупные поставки сырья в Россию из Китая наблюдались в 2018 году, когда «Русал» попал под санкции США, что блокировало импорт сырья с иностранных активов компании.

Крупнейшим потребителем глинозема в России является «Русал». Компания обеспечивает нужды в этом сырье самостоятельно за счет девяти заводов. Однако если почти весь алюминий «Русал» выпускает в России, то 63% всего глинозема производится на иностранных активах компании, в том числе на Украине и в Гвинее. Боевые действия на Украине в феврале сразу негативно отразились на самообеспеченности «Русала» сырьем.

Сначала металлургическая компания в марте остановила Николаевский глиноземный завод (годовое производство — 1,8 млн тонн, или 20% всего производства глинозема «Русала») из-за «неизбежных логистических и транспортных проблем на Черном море и прилегающих территориях». Также остановились отгрузки глинозема из порта Николаева. Сам Николаев находится под контролем украинской армии, хотя Минобороны РФ сообщало об артиллерийских и авиаударах российской армии в этом регионе. О повреждениях глиноземного завода сообщений не поступало.

Помимо потери поставок с украинского актива, «Русал» также лишился потенциальных поставок из Австралии. Эта страна в марте объявила запрет на экспорт в РФ глинозема и алюминиевых руд. В Австралии «Русал» владел 20% долей в предприятии Queensland Alumina, где основным акционером является Rio Tinto. «Русал» в отчетности за 2021 год отражал производство глинозема на этом активе в 742 тыс. тонн (9% от общего производства компании).

Исходя из данных статистики и мировых котировок, Китай продавал глинозем в Россию со значимой премией. По данным китайской таможни, стоимость всего поставленного сырья составляет $63,6 млн, или в среднем $513 за тонну глинозема. Согласно Platts, в апреле самая высокая цена на двухмесячный контракт на поставку глинозема составляла $489 за тонну, упав к концу месяца до $370 за тонну.

Поставки в Россию позволили Китаю стать нетто-экспортером глинозема впервые с 2018 года, говорит руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. Он приводит данные International Aluminium, согласно которым в апреле 2022 года Китай произвел более 6 млн тонн глинозема (6,4 млн тонн в марте).

Таким образом, экспорт в Россию составил всего лишь 2% от общего объема производства в апреле. По словам господина Красноженова, S&P Global оценивает ежемесячные потери «Русала» из-за прекращения поставок глинозема из Австралии и Украины на уровне 275 тыс. тонн. «Можно ожидать увеличения поставок глинозема из Китая в Россию,— полагает аналитик.— Мы видим, что Китай наращивает производство глинозема и импорт бокситов. По данным китайской таможни, в апреле импорт бокситов вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Евгений Зайнуллин

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