Ни мира, ни войны, а флаги водрузить

Силовое восстановление контроля Баку над Карабахом не устранило опасений новой войны на Южном Кавказе. Пока президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал свое 20-летие у власти, поднимая государственные флаги над возвращенной территорией, на Западе всерьез оценивали риски эскалации между Баку и Ереваном. Несмотря на фактическое решение карабахского вопроса, во всяком случае в его территориальном измерении, мирный договор между соседями не подписан, а лидеры Армении и Азербайджана никак не определятся с датой переговоров, жизненно необходимых для спокойствия и стабильности в регионе. И в то время как Евросоюз призывает господина Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна поскорее приехать в Брюссель, в США думают над планом на случай возобновления боевых действий между странами. В Москве такой проблемы не видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Ханкенди (Степанакерт)

Фото: Сайт президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Ханкенди (Степанакерт)

Фото: Сайт президент Азербайджана

Празднование 20-летия избрания президентом Азербайджана Ильхама Алиева было наполнено символизмом. По данным местных СМИ, именно к этому событию была приурочена его поездка в Карабах, недавно окончательно вернувшийся под контроль Баку. Так, 15 октября азербайджанский лидер приехал в город Ханкенди, который еще недавно под названием Степанакерт был столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По пути он также заехал в Агдер, ранее фигурировавший как Мардакерт, и посетил территорию Сарсангского водохранилища. В каждом месте, где останавливался господин Алиев, он, облаченный в военную форму, лично поднимал азербайджанский флаг. В Ханкенди президент Азербайджана также выступил с речью. Правда, ни транслировать в прямом эфире, ни оперативно ее публиковать почему-то не стали.

Так или иначе, 15 октября с водружением флага Азербайджана над бывшим Степанакертом в истории «армянского» Карабаха была поставлена точка. Несмотря на недовольство многих внешних игроков из-за сентябрьского решения Баку снять вопрос контроля над этой территорией силовым путем, принадлежность ее Азербайджану никем не оспаривается. А международная критика в адрес республики в основном сосредоточилась на гуманитарных аспектах. В первую очередь международное сообщество волнуют положение и права армянского населения Карабаха. И хотя подавляющее большинство армян уже покинули свои дома, переместившись в Армению, эта проблема, вероятно, еще не раз возникнет в различных форматах и на всевозможных площадках.

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На фото: беженцы по прибытии в пункт временного размещения Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Переселенцы из Нагорного Карабаха в приграничном селе Корнидзор в Армении Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Семья беженцев из Нагорного Карабаха на приграничном блокпосту в Корнидзоре Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Центр регистрации беженцев находится в армянском городе Горис в 25 км от границы. Данные переселенцев вносятся в электронную базу, после чего у прибывающих выясняют, нуждаются ли они в жилье или остановятся у родственников Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Пробка на границе в Армению из-за притока беженцев Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Следующая фотография 1 / 13 «Государство имеет ресурсы и все, что нужно для беженцев, организует. Нет острой нужды в каком-либо типе помощи»,— заявил замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Ованнес Арутюнян

На фото: семья беженцев Фото: Vasily Krestyaninov / AP Жители Нагорного Карабаха едут на грузовике в село Корнидзор в Сюникской области Армении Фото: Stepan Poghosyan, Photolure photo / AP Колонна беженцев на пути из Нагорного Карабаха в Армению Фото: Vasily Krestyaninov / AP Автомобиль с беженцами на приграничном блокпосту Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Беженец из Нагорно-Карабахского региона по прибытии в пункт временного размещения в городе Горис Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Беженцы на приграничном блокпосту в Корнидзоре Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Около 2,5 тыс. переселенцев находятся в пунктах временного размещения в Армении Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Встреча родственников из Нагорного Карабаха и Армении Фото: Stepan Poghosyan / PHOTOLURE Photo / AP Еврокомиссия призвала страны Евросоюза готовиться к массовому исходу беженцев из Карабаха, а также выделила €5 млн неправительственным организациям в регионе для поддержки вынужденных переселенцев

На фото: беженцы по прибытии в пункт временного размещения Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Переселенцы из Нагорного Карабаха в приграничном селе Корнидзор в Армении Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Семья беженцев из Нагорного Карабаха на приграничном блокпосту в Корнидзоре Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Центр регистрации беженцев находится в армянском городе Горис в 25 км от границы. Данные переселенцев вносятся в электронную базу, после чего у прибывающих выясняют, нуждаются ли они в жилье или остановятся у родственников Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Пробка на границе в Армению из-за притока беженцев Фото: Reuters / Irakli Gedenidze Смотреть

В любом случае карабахский вопрос долгие годы оставался главным препятствием для заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Теперь, когда проблема формально решена, от соседей стали требовать соглашения, которое зафиксировало бы мир в регионе и положило конец многолетней вражде. Особенно торопит Евросоюз. Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар на днях побывал в Баку и Ереване, где, как он сам сообщил, «обсудил дальнейшие шаги на пути к всеобъемлющему урегулированию». «Для Азербайджана и Армении важно придерживаться позитивной и согласованной повестки дня. Ожидается, что это взаимодействие будет подтверждено на встрече высокого уровня в Брюсселе в конце этого месяца»,— заявил господин Клаар 13 октября.

При этом из слов дипломата напрашивался вывод, что между сторонами сохраняются серьезные разногласия. Со своей стороны, председатель Евросовета Шарль Мишель уже пригласил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна «до конца октября» в Брюссель, однако ни точная дата, ни окончательное согласие из Баку и Еревана пока так и не поступило.

Не улучшает атмосферу и тот факт, что у президента Азербайджана и премьера Армении за последний месяц было как минимум две возможности оказаться в одном и том же месте в одно и то же время и, соответственно, переговорить — с посредниками или без. Сначала господин Алиев отказался лететь в Гранаду на саммит Европейского политического сообщества, где у него была запланирована встреча с господином Пашиняном, который утверждал, что готов был прямо в Испании подписать мирный договор (см. “Ъ” от 6 октября). Затем уже Никол Пашинян отказался поехать на саммит СНГ в Бишкеке, куда прибыл Ильхам Алиев и публично удивлялся, зачем его армянский коллега шесть часов добирался до «бесполезной» Гранады и не смог найти «два-три часа», чтобы оказаться в Бишкеке (см. “Ъ” от 13 октября).

Подобное движение в разных направлениях заставляет международное сообщество нервничать и просчитывать различные сценарии дальнейшего развития событий.

Дело в том, что между Арменией и Азербайджаном остается нерешенным вопрос открытия транспортных коммуникаций. И хотя при его обсуждении принято говорить о разблокировке транспортных связей во всем регионе, проблема фактически сводится к созданию артерии, которая соединит основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичевань. В Баку предполагаемую дорогу называют Зангезурским коридором, который должен пройти по Сюникской области Армении.

Добиться политико-дипломатического прогресса по этому вопросу, несмотря на многочисленные раунды дискуссий, сторонам пока не удалось. А потому в мире растут опасения, что и эту проблему Азербайджан попробует решить силовым путем. Тем более что Ильхам Алиев еще летом заявлял, что «Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет». Во всяком случае, как сообщило издание Politico со ссылкой на источники, госсекретарь США Энтони Блинкен недавно предупредил группу конгрессменов, что Баку «в ближайшие недели может вторгнуться» на юг Армении, чтобы проложить дорогу к Нахичеванской Автономной Республике. По данным издания, во время разговора госсекретаря с американскими законодателями обсуждалась возможная реакция Вашингтона на случай подобного вторжения.

В Госдепартаменте содержание разговора, впрочем, не подтвердили. По словам представителя внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллера, опубликованная статья «не отражает того, что госсекретарь Блинкен сказал законодателям». При этом, опровергнув просочившуюся в СМИ информацию, господин Миллер подчеркнул, что «США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении» и предупреждают, что «любое нарушение этого суверенитета приведет к серьезным последствиям».

Таким образом, в Вашингтоне открестились от «предупреждения», но на всякий случай посоветовали Баку даже не задумываться о новой войне.

В Москве, где ревниво относятся к попыткам Запада соперничать с ней в армяно-азербайджанском урегулировании (см. “Ъ” от 17 июля), на нынешнюю ситуацию реагируют спокойно и не видят причин для тревоги. Как заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин, после случившегося в Карабахе помех для мирного договора между Ереваном и Баку не осталось. «Я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас после событий в Карабахе, просто я не вижу таких проблем»,— заметил Владимир Путин.

По его словам, Россия предложила Николу Пашиняну и Ильхаму Алиеву встретиться в Москве и выразила готовность «содействовать возобновлению переговоров мирных в надежде на заключение мирного соглашения». Оставшиеся между Арменией и Азербайджаном разногласия, связанные с демаркацией и делимитацией границы, уверен президент РФ, носят технический характер. «Сто метров в одну сторону там, километр — в другую, это уже неважно»,— уверен президент России.

Алексей Забродин