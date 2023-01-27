Между Баку и Тегераном случился семейный разлад

Отношения между Азербайджаном и Ираном, которые в последние годы уже не раз переживали кризисы, достигли своей низшей точки. В пятницу в Баку анонсировали эвакуацию дипмиссии из Тегерана в связи с вооруженным нападением на нее. Гражданин Ирана, который, по его собственным словам, разыскивал пропавшую жену, зашел в дипмиссию и открыл огонь из автомата Калашникова, убив одного охранника и ранив еще двоих. В Баку в официальной версии сомневаются, указывая при этом на возможность «провокации иранских спецслужб» и якобы разворачивающуюся в Исламской Республике «антиазербайджанскую кампанию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комментируя пятничное нападение на свое посольство в Тегеране (на фото), власти Азербайджана констатировали: Иран виновен как минимум в невыполнении обязательств в рамках Венской конвенции

Фото: AFP Комментируя пятничное нападение на свое посольство в Тегеране (на фото), власти Азербайджана констатировали: Иран виновен как минимум в невыполнении обязательств в рамках Венской конвенции

Фото: AFP

В пятницу в посольстве Азербайджана в Тегеране произошел инцидент, который наверняка нанесет урон и без того небезупречным отношениям двух стран. Судя по видеозаписям с камер наблюдения, которые распространили иранские СМИ, некий мужчина припарковался у порога дипмиссии, ударив другую машину в бампер, и сразу же побежал к дверям с автоматом наперевес. Полицейский в будке, которая расположена у входа, видел происходящее (нападавший даже махнул ему рукой), но не успел вовремя среагировать.

Есть и другая запись, сделанная изнутри и распространенная уже азербайджанскими СМИ. Сначала внутрь спокойно заходят двое мужчин (их видно и на первом видео), но один из них, видимо, услышал что-то странное и выглянул наружу. Именно в этот момент в здание ворвался человек с автоматом. Сдержать его сотрудники посольства не смогли и после начала стрельбы поспешили скрыться. Зато, когда автоматчик отвернулся, на него со спины набросился охранник, который тоже прибежал на шум. Как потом заявили в МИД Азербайджана, в результате стычки один человек — старший лейтенант Орхан Аскеров — был убит, а еще двое получили ранения.

В азербайджанских провластных СМИ практически сразу стали обсуждать версию о причастности иранских спецслужб. Государственные органы были более сдержанны, хотя тоже нашли, за что раскритиковать Иран.

«Мы решительно осуждаем вероломный террористический акт против посольства Азербайджана в Иране. Иранская сторона, где находится посольство, должна была выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности посольства и безопасности его сотрудников, вытекающие из Венской конвенции о дипломатических отношениях»,— заявили в МИД Азербайджана. Дипломаты добавили, что неоднократно обращались к властям Ирана с просьбой усилить охрану посольства, но никакие меры приняты не были. «Считаем, что недавняя антиазербайджанская кампания в Иране способствовала нападению на дипмиссию»,— добавили в ведомстве.

Как подтвердил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, в Баку не считают, что нападение было совершено по личным мотивам. Общаясь с турецким телеканалом TRT, дипломат также сообщил, что «проводится соответствующее планирование для эвакуации сотрудников посольства в Азербайджан». При этом неясно, произойдет ли взаимное понижение дипломатического представительства. «Пока неизвестно»,— ответил господин Гаджизаде на вопрос “Ъ”, будет ли Баку инициировать высылку иранских дипломатов из азербайджанской столицы.

«Мы осуждаем трагический инцидент с нападением на посольство соседней и братской Азербайджанской Республики»,— заявил, в свою очередь, президент Ирана Эбрахим Раиси, пообещав провести тщательное расследование.

Впрочем, кое-какие детали, позволяющие судить о происшедшем, появились моментально, и они указывают на запутанную семейную историю. «В месяце фарвардин этого года (март—апрель 2022 года.— “Ъ”) моя жена обратилась в посольство Азербайджана в Тегеране и больше не вернулась домой»,— заявил нападавший, по данным агентства «Тасним». После этого у него взяли интервью еще несколько крупных СМИ. Судя по интерьеру, это происходило в полицейском участке.

Ближе к вечеру власти Ирана уточнили, что супруга нападавшего — гражданка Азербайджана и она просто уехала на родину. Как говорится в заявлении, которое цитирует агентство ISNA, мужчина до этого пытался узнать о местонахождении жены, подав заявление в городе Урмия. Через какое-то время иранская полиция узнала об отъезде женщины, но муж, по всей видимости, так с этим и не смирился.

Пытаясь минимизировать последствия происшедшего, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан созвонился со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, указав на «использование инцидента врагами» Тегерана и Баку. «Нельзя допустить, чтобы это происшествие негативно сказалось на отношениях двух стран»,— распространило иранское внешнеполитическое ведомство слова министра.

Между тем, по словам азербайджанского политолога Ильгара Велизаде, даже самое оперативное и убедительное расследование вряд ли поможет избежать масштабного ухудшения отношений, потому что его причины более глубокие.

«Откатить назад ситуацию не получится хотя бы потому, что Азербайджан требует не только справедливого расследования, но и сворачивания антиазербайджанской кампании в иранских СМИ. Иран ведет ее потому, что недоволен активизацией отношений между Азербайджаном и Израилем,— заявил эксперт “Ъ”.— Баку же явно не настроен отказываться от сближения с Израилем. Значит, кризис продолжится».

Эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин также отметил: инцидент произошел именно тогда, когда страны «испытывают проблемы в налаживании отношений», и это «подстрекает общественность, в первую очередь азербайджанскую, к обострению». При этом господин Смагин предположил, что иранские службы безопасности вполне могли упустить злоумышленника из виду, потому что все их усилия в настоящее время направлены на борьбу с протестами.

Намекая на возможность провокации со стороны спецслужб, азербайджанские чиновники и СМИ указывают, что нападения на посольства Азербайджана за последнее время были в Лондоне и Париже, но там обходилось без жертв. В самом же Иране нападения на иностранные дипмиссии тоже случались неоднократно. Но, по словам Никиты Смагина, обычно такие акции проходят совсем иначе. «Если власти Ирана хотят подать сигнал таким образом, они обычно организуют толпу,— сказал эксперт “Ъ”.— Поначалу ее якобы сдерживают полицейские, но в какой-то момент они делают вид, что оцепление прорвано, и протестующие поджигают двери или лезут через забор. Одиночка с автоматом — это что-то новое».

Кирилл Кривошеев