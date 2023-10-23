Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил самарскому губернатору возглавить правительство региона

Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову возглавить правительство региона. По мнению политика, в связи с кризисом вокруг назначения главы кабинета министров так можно решить проблемный вопрос.

Парламентарий напомнил, что должности главы региона и главы правительства были разделены после прихода на пост губернатора Самарской области Николая Меркушкина. В итоге последние десять лет руководитель региона ни разу не отчитывался об итогах своей деятельности в губернской думе.

В настоящее время врио главы кабинета министров в Самарской области является Виктор Кудряшов, занимавший эту должность и во время предыдущего губернаторского срока господина Азарова. По данным «Ъ-Волга», у губернатора могли возникнуть сложности с согласованием кандидатуры господина Кудряшова в администрации Президента РФ из-за того, что сын врио предправительства попал под проверку Госдумы как релокант, критиковавший СВО, президента Владимира Путина и действующую власть в РФ. Материалы были переданы в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России.

Ранее Дмитрий Азаров отказался назвать сроки представления нового состава регионального кабинета министров. В ответ на вопрос «Ъ-Волга» губернатор сообщил, что ему «некуда торопиться». В законодательстве Самарской области отсутствует временная норма внесения губернатором кандидатуры главы кабмина на утверждение регионального парламента. Благодаря этому в регионе долгое время может действовать временное правительство.

Евгений Чернов