Дмитрий Азаров о новом правительстве Самарской области: «Мне некуда торопиться»

Самарской областью продолжит управлять временное правительство. Губернатор Дмитрий Азаров отказался назвать сроки представления нового состава регионального кабинета министров. В ответ на соответствующий вопрос «Ъ-Волга» глава региона ответил, что ему «некуда торопиться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Эти сроки не ограничены. У меня есть время подробно обсудить этот вопрос с каждым претендентом, и я этим временем воспользуюсь при подборе всего состава правительства Самарской области», — сказал Дмитрий Азаров.

На вопрос о том, почему, по данным «Ъ-Волга», в администрации президента РФ главе региона не удалось согласовать кандидатуру Виктора Кудряшова на пост председателя областного правительства, губернатор ответил уклончиво. «Кандидатура председателя правительства в соответствии с уставом Самарской области согласовывается с губдумой. Конечно, я это непременно сделаю», — отметил Дмитрий Азаров.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в законодательстве Самарской области нет временной нормы внесения губернатором кандидатуры главы кабмина на утверждение губдумы, таким образом, в регионе долгое время может функционировать временное правительство.

Задержка с представлением нового состава кабмина может быть вызвана тем, что сын врио председателя правительства Виктора Кудряшова Юрий оказался в сформированном Госдумой РФ списке из восьми известных широкой публике релокантов, которые критиковали действия президента РФ Владимира Путина и проведение специальной военной операции на территории Украины. В основном в списке оказались блогеры и деятели российского шоу-бизнеса. Комитету по безопасности и противодействию коррупции на прошлой неделе было поручено проверить релокантов на предмет госизмены, дискредитации ВС РФ и возможной помощи ВСУ и в случае выявления нарушений передать материалы проверки в правоохранительные органы.

Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Переговоры в пятницу, 13-го».

Евгений Чернов