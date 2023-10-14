Самарской областью может управлять временное правительство

В правительстве Самарской области из-за до сих пор не сформированного Дмитрием Азаровым кабмина главы региональных министерств неопределенное время могут работать с приставкой «врио». В уставе Самарской области и в законе о правительстве региона нет сроков представления избранным губернатором нового кабинета министров, что позволяет Дмитрию Азарову сколь угодно долго заниматься формированием состава облправительства. Таким образом, может сложиться прецедент, когда субъектом РФ длительный срок может управлять временное правительство. При этом большинство избранных в сентябре глав субъектов представили новый состав кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Волга», задержка может быть связана с согласованием отдельных кандидатур, в частности, вице-губернатора Виктора Кудряшова, чей сын Юрий Кудряшов, проживавший в Грузии, попал в список вернувшихся релокантов, поддерживающих Украину. В отношении него и ряда других лиц, включая Максима Галкина, признанного иностранным агентом, проводится проверка. Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что релокантам, «радующимся выстрелам по России» и желающим победы Киева, лучше не возвращаться в страну, в противном случае им «обеспечен Магадан».

По данным «Ъ-Волга», Дмитрий Азаров находится в Москве и пытается согласовать в администрации президента кандидатуру Виктора Кудряшова на пост руководителя областного правительства.

Евгений Чернов