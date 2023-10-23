Сын известного чиновника и релокант посмотрел баскетбольный матч вместе с отцом в Самаре

Сын главы временного правительства Самарской области Виктора Кудряшова Юрий Кудряшов с семьей присутствовал на матче Единой лиги ВТБ между БК «Самара» и УНИКСом в зоне для вип-гостей. Рядом сидели сам Виктор Кудряшов и некоторые другие самарские чиновники.

Ранее депутат Госдумы РФ, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что направил в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России обращение с просьбой предоставить данные о релокантах, которые причастны к финансированию вооруженных сил Украины (ВСУ). В перечень таких граждан вошел сын председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова Юрий Кудряшов.

Сын Виктора Кудряшова с 2021 года и до недавних пор проживал в Грузии, откуда писал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) посты, осуждающие Владимира Путина, СВО и Рамзана Кадырова. Позже он написал в VK, что на него повлияли кадры, которые показывались на грузинском телевидении и от которых «холодок шел по спине», и «критическое мышление в этот момент не работало». Впрочем, публиковать посты с критикой президента России Владимира Путина Юрий Кудряшов начал задолго до начала спецоперации.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что релокантам, «радующимся выстрелам по России» и желающим победы Киева, лучше не возвращаться в страну, в противном случае им «обеспечен Магадан».

Задержка с представлением нового состава правительства Самарской области может быть связана со скандалом с сыном Виктора Кудряшова. Кандидатуру чиновника не могут согласовать в администрации президента РФ.

Евгений Чернов