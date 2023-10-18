Генпрокуратура проверит сына врио вице-губернатора Самарской области

Депутат Госдумы РФ, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил в своем телеграм-канале, что направил в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России обращение с просьбой предоставить данные о релокантах, которые причастны к финансированию вооруженных сил Украины (ВСУ). В перечень таких граждан вошел сын председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова Юрий Кудряшов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Самарской области Фото: Правительство Самарской области

Политик попросил силовые структуры проверить высказывания ведущих Ивана Урганта и Александра Гудкова, бизнесмена Михаила Фридмана, артиста Максима Галкина (признан иностранным агентом), комика Александра Реввы, историка моды Александра Васильева и блогера Руслана Усачева.

Ранее комитету по безопасности и противодействию коррупции на прошлой неделе было поручено проверить релокантов на предмет антироссийских заявлений и возможной помощи ВСУ и в случае выявления нарушений передать материалы проверки в правоохранительные органы.

Сын Виктора Кудряшова с 2021 года и до недавних пор проживал в Грузии, откуда писал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) посты, осуждающие Владимира Путина, СВО и Рамзана Кадырова. В минувшую пятницу Юрий Кудряшов написал в VK, что на него повлияли кадры, которые показывались на грузинском телевидении и от которых «холодок шел по спине», и «критическое мышление в этот момент не работало». Впрочем, публиковать посты с критикой президента России Владимира Путина Юрий Кудряшов начал задолго до начала спецоперации.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что релокантам, «радующимся выстрелам по России» и желающим победы Киева, лучше не возвращаться в страну, в противном случае им «обеспечен Магадан».

Дозвониться до Виктора Кудряшова и узнать его позицию не удалось.

Евгений Чернов