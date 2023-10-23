Рубль нацелился на рост

Власти не видят рисков резкого падения рубля. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, у России есть инструменты влияния, чтобы курс валюты был прогнозируемым и устойчивым. Это, например, указ президента Владимира Путина об обязательной продаже экспортерами валютной выручки, который начал действовать на прошлой неделе. В результате с 16 октября по 20 октября рубль укрепился почти до 95 руб. за доллар.

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27 октября очередное заседание проведет Центробанк. Если регулятор снова сильно повысит ключевую ставку, курс пойдет вниз еще активнее, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк:

«Рубль не растерял импульс укрепления. В пятницу был пробит психологически важный уровень — ниже 97 руб. за доллар. Скорее всего, экспортеры увеличили продажи. Об этом можно косвенно судить по обороту торгов на валютном рынке — он вырос.

И ряд других факторов помогает рублю. Это, безусловно, достаточно высокая цена нефти, ослабление американской валюты на рынке Forex, а также ожидание изменения денежно-кредитной политики, повышение ставки до 14%. Напомню, что улучшилось сальдо платежного баланса. Вероятно, в четвертом квартале тенденция продолжится. Целый ряд положительных факторов, позитивных для рубля, позволит ему в течение недели и, возможно, даже в начале следующей недели укрепляться. Диапазон — это 93,8-96 руб. за доллар».

Почти все опрошенные “Ъ FM” экономисты ожидают, что в пятницу, 27 октября, Центробанк повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 14%. Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина анонсировала долгий период высоких ставок в экономике.

Несмотря на это, экономисты, которых опросил ЦБ, повысили свой прогноз по росту экономики России в этом году. Они ждут увеличения ВВП на 2,5%. Но уже в 2024-м жесткая денежно-кредитная политика даст о себе знать, говорит экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец:

«И реализованное ужесточение денежно-кредитной политики, и прочие факторы будут сказываться больше на результатах 2024 года, нежели конца 2023-го. Поэтому улучшение прогнозов по текущему году, это, скорее, констатация того, что восстановление в российской экономике произошло более быстрыми темпами. Пока ситуация складывается по верхней границе того, что можно было ожидать.

В ипотеке сохраняются рекордные выдачи, в том числе из-за льготных программ. Поэтому замедление кредитования и, соответственно, его роль для потребителя будет постепенно сказываться. Это не значит, что эффект в четвертом квартале окажется нулевым, мы как раз ожидаем эффекта от действия этих мер в конце года. Но в полной степени оно разовьется в 2024-м, который может стать достаточно проблемным с точки зрения поиска компромисса между ростом и инфляционными рисками».

На прошлой неделе “Ъ” выяснил, что система валютного контроля будет дополняться новыми элементами. По данным газеты, власти, в том числе готовят документ, который обяжет некоторые компании постоянно отчитываться о своих валютных активах и обязательствах за рубежом.

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Даниил Бабкин