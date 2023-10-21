Бизнес сверился с курсом

Предприниматели жалуются на падение курса рубля. Ослабление российской валюты стало проблемой для максимального числа промышленных предприятий за восемь лет. 35% руководителей компаний заявили, что девальвация негативно влияет на бизнес, пишет РБК со ссылкой на доклад Института экономической политики имени Гайдара. На какие отрасли больше всего повлиял курс рубля? И с какими еще проблемами сейчас сталкиваются производители? Разбирался Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

82% промышленных предприятий нуждаются в укреплении валюты для снижения издержек на импортное сырье, сообщается в исследовании Института Гайдара.

Проблема в том, что в России слишком поздно начали поддерживать производителей комплектующих, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова:

«К сожалению, мы пропустили этот серьезный момент, когда нужно было заниматься развитием прежде всего малого и среднего производственного бизнеса, который обеспечивал бы многообразие всех необходимых компонентов. Многие из них сегодня отсутствуют на рынке, их пока невозможно найти.

Все зависит от того, насколько последовательно правительство будет поддерживать российское производство. За счет того, что появилась такая острая потребность, наконец-то начали искать поставщиков внутри страны».

Но зависимость от импортной продукции пока не снижается. 65% промышленных предприятий нуждаются в иностранном оборудовании, показал июньский опрос Высшей школы экономики, который проводили среди руководителей. Цена комплектующих из дружественных стран тоже сильно выросла из-за девальвации, говорит генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков:

«Мы ввозим комплектующие, электронику, запчасти, жидкости. Даже когда покупаем в Китае, то все это привязано к курсу рубля и кратно подорожало. Естественно, маржинальность падает».

Курс рубля оказался на четвертом месте среди актуальных проблем для бизнеса, следует из опроса Института Гайдара. Первые три строчки заняли дефицит кадров, неясность текущей экономической ситуации, а также платежеспособность граждан. Сейчас также начала ощущаться мировая инфляция на сырье, которую в 2022 году нивелировал крепкий рубль, считает президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев:

«Весь 2022 год мы находились в хороших условиях после укрепления рубля. Оно сглаживало большую инфляцию во всем сырье, во всех материалах. Если брать наш сегмент, три года подряд были неурожайными, и какао подорожало на 50% в валюте. При этом упал рубль. Получается, что цены должны увеличиться на 50-60%. Вся надежда на экспорт, но невозможно нарастить его в таком темпе, с каким падает покупательная способность».

Однако на некоторые отрасли ситуация с валютой не влияет. Например, для производителей алкогольной продукции снижение доступности кредитов — куда более серьезная проблема, говорит собственник Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин:

«Если мы говорим за нашу отрасль, за производство алкоголя, то она максимально застрахована от волатильности валют. Мы очень слабо ощущаем влияние курса рубля. Основная проблема для нас — это повышение ставки рефинансирования. Чем она выше, тем для нас становятся дороже все банковские инструменты и себестоимость конечного продукта. А вторая проблема — наша отрасль акцизная, поэтому мы лишены всяческой поддержки государства».

По данным Института Гайдара, доля недовольных ослаблением нацвалюты стала максимальной с 2016 года. Тогда аналогичный ответ дали 36% опрошенных, в то время курс доллара превысил 75 руб.

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Ульяна Горелова, Владимир Расулов