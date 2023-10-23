Доллар заторговался по-крупному

Меры поддержки рубля, объявленные властями, не только вернули курс рубля к пятинедельному минимуму, до отметки 95,32 руб./$, но и снизили спекулятивную активность на бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов и наблюдения участников рынка. В результате средний размер сделки с долларом на Мосбирже впервые за полтора года превысил 5 тыс. руб., а число сделок упало на 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В пятницу курс доллара на биржевых торгах Московской биржи впервые за месяц опустился ниже уровня 96 руб./$. В ходе основной торговой сессии курс достигал отметки 95,2 руб./$, минимума с 13 сентября. На закрытии торгов он стабилизировался возле отметки 95,32 руб./$, что на1,73 руб. ниже значений закрытия четверга и на 1,92 руб. ниже значения закрытия предыдущей пятницы. Курс евро снизился за день на 1,95 руб., до отметки 100,8525 руб./€, потеряв за неделю 1,32 руб. Юань потерял в цене за день 22 коп. и почти 31 коп. с начала недели, закрепившись возле уровня 13 руб./CNY.

Откат от локальных максимумов происходил при снизившейся активности инвесторов. Объем торгов долларами с поставкой «завтра» составил за неделю почти 450 млрд руб., что на 150 млрд руб. меньше показателя предшествующей недели. Объем торгов юанем достиг 662 млрд руб., снизившись за неделю на 116 млрд руб. В евро объем торгов уменьшился на 20 млрд руб., до отметки 180 млрд руб.

В американской валюте снижение активности происходило в первую очередь за счет спекулятивно настроенных частных инвесторов, о чем говорит уменьшение числа операций и рост размера средней сделки. На минувшей неделе с долларом совершалось в среднем менее 18 тыс. сделок в день, что почти на 30% ниже показателя предыдущей недели и минимальный показатель с июля. «Обычно спекулятивный или алгоритмический трейдинг требует проведения большого числа корректирующих сделок с небольшим объемом»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. В итоге средний размер сделки впервые за полтора года превысил отметку 5 тыс. руб., в летние месяцы он в среднем составлял 4,2 тыс. руб.

Укрепление рубля и снижение активности спекулянтов аналитики связывают с объявлением властями параметров продажи валютной выручки экспортерами из 43 групп компаний (см. “Ъ” от 20 октября). До объявления этих мер, как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, рубль ослаблялся на протяжении десяти с половиной месяцев подряд, и это провоцировало спекулятивных игроков только покупать доллары. Теперь власти показали, что будут стремиться удержать рубль ниже отметки 100 руб./$ с помощью различных административных мер, и дальнейшая игра на ослабление рубля выглядит рискованно. Как отмечает руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая, выжидательную позицию заняли многие участники рынка. «Оценить эффект данных мер пока сложно, поэтому часть участников рынка зафиксировала прибыль по валютным позициям и выжидает»,— отмечает госпожа Хвойницкая.

В сложившихся на рынке условиях аналитики ждут дальнейшего укрепления рубля. В этом случае, как и в аналогичной ситуации весной 2022 года, могут активизироваться спекулянты и поддержать тренд на укрепление рубля. «Спекулянты могут оживиться в случае устойчивого укрепления рубля в сторону 90 за доллар или в случае формирования нового понятного и устойчивого диапазона (например, 90–100 или 95–100 за доллар)»,— считает Михаил Васильев. По мнению Владимира Евстифеева, среди предпосылок для разворота спекулятивных стратегий в том числе приближение крупных налоговых выплат и рост нефтяных цен. Поэтому ждет возвращения курса доллара в диапазон 92–95 руб./$.

Виталий Гайдаев