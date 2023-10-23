Кандидатура главы самарского кабмина до сих пор не внесена в губернскую думу
В повестке ближайшего заседания Самарской губернской думы на вторник, 24 октября, отсутствует вопрос утверждения главы правительства региона. Это следует из документа на сайте областного парламента.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В настоящее время в региональном законодательстве нет временной нормы внесения главой региона кандидатуры главы кабинета министров на утверждение Самарской губернской думы. За счет этого в области продолжительный период может действовать временное правительство.
По информации «Ъ-Волга», до сегодняшнего дня консультации по кандидатуре главы облправительства в Самарской губернской думе не проводились. Сейчас врио главы кабмина в области является Виктор Кудряшов. Он занимал указанный пост и во время предыдущего губернаторского срока Дмитрия Азарова. По данным «Ъ-Волга», у главы региона могли возникнуть сложности с согласованием кандидатуры господина Кудряшова в администрации президента РФ из-за того, что сын врио предправительства попал под проверку Госдумы как релокант, критиковавший СВО, президента Владимира Путина и действующую власть в РФ.