Кандидатура главы самарского кабмина до сих пор не внесена в губернскую думу

В повестке ближайшего заседания Самарской губернской думы на вторник, 24 октября, отсутствует вопрос утверждения главы правительства региона. Это следует из документа на сайте областного парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В настоящее время в региональном законодательстве нет временной нормы внесения главой региона кандидатуры главы кабинета министров на утверждение Самарской губернской думы. За счет этого в области продолжительный период может действовать временное правительство.

По информации «Ъ-Волга», до сегодняшнего дня консультации по кандидатуре главы облправительства в Самарской губернской думе не проводились. Сейчас врио главы кабмина в области является Виктор Кудряшов. Он занимал указанный пост и во время предыдущего губернаторского срока Дмитрия Азарова. По данным «Ъ-Волга», у главы региона могли возникнуть сложности с согласованием кандидатуры господина Кудряшова в администрации президента РФ из-за того, что сын врио предправительства попал под проверку Госдумы как релокант, критиковавший СВО, президента Владимира Путина и действующую власть в РФ.

Георгий Портнов